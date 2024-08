A ideia do estafe do atacante é de terminar esta temporada no Real Madrid e, no começo da próxima, refletir a respeito da proposta, se faz sentido para ele, sua família e ambições na carreira. Uma vitória na Bola de Ouro facilitaria a ida para a Ásia, já que ele entende que somente na Europa conseguiria vencer a premiação de melhor jogador do mundo – desde que a revista France Football criou a premiação, nenhum atleta de fora do Velho Continente levou o prêmio.

“O time é muito bom e tem sido assim por bastante tempo. Agora com a chegada do Mbappé, todo mundo diz que o time pode se tornar imparável, mas temos que desempenhar o melhor nos treinos e tentar nos entender o mais rápido possível. Eu adoro o estilo do Mbappé, como joga, e a verdade é que estou muito animado para o que podemos fazer nesta temporada”, afirmou Vini Jr., em entrevista à CNN.