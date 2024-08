O primeiro gol de Endrick com a camisa do Real Madrid foi comemorado também pelo Palmeiras neste domingo. Com apenas 11 minutos em campo contra o Valladolid, o atacante de 18 anos foi às redes para sacramentar a vitória dos merengues por 3 a 0, no Santiago Bernabéu, e rendeu mais 35 mil euros (cerca de R$ 217 mil) aos cofres alviverdes.

Endrick foi vendido ao Real Madrid em dezembro de 2022 por 60 milhões de euros, sendo 35 milhões destes fixos (R$ 199 milhões, na cotação da época) e 25 milhões por metas, divididas entre aquelas que o atacante poderia atingir no Palmeiras e agora na Espanha — o time espanhol também arca com as taxas de La Liga, que podem chegar a 12 milhões de euros. O clube alviverde tem direito a 70% do montante, enquanto Endrick e sua família, 30% restantes.

Ainda no Brasil, Endrick atingiu todas metas para o bônus, que envolviam número de gols marcados, convocações e titularidade na seleção brasileira. Agora no Real Madrid, ele tem até junho de 2030 para completar as cláusulas previstas no contrato. Segundo apurou o Estadão, são as seguintes:

75 mil euros a cada jogo como titular do Real Madrid;

a cada jogo como titular do Real Madrid; 35 mil euro s a cada gol, assistência ou pênalti sofrido;

s a cada gol, assistência ou pênalti sofrido; 500 mil euros se for campeão do Campeonato Espanhol e titular em oito jogos (valor sobe para 1 milhão de euros se tiver 18 jogos como titular);

se for campeão do Campeonato Espanhol e titular em oito jogos (valor sobe para se tiver 18 jogos como titular); 500 mil euros se for semifinalista da Champions League e titular em três jogos (valor sobe para 1 milhão de euros se tiver sete jogos como titular);

se for semifinalista da Champions League e titular em três jogos (valor sobe para se tiver sete jogos como titular); 1 milhão de euros se for campeão da Champions League e titular em quatro jogos (valor sobe para 2 milhões de euros se tiver oito jogos como titular);

se for campeão da Champions League e titular em quatro jogos (valor sobe para se tiver oito jogos como titular); 1 milhão de euros se conquistar o prêmio de Golden Boy ou Kopa (dados à jovem revelação do futebol na temporada);

se conquistar o prêmio de Golden Boy ou Kopa (dados à jovem revelação do futebol na temporada); 1 milhão de euros se terminar no top 3 da Bola de Ouro ou do The Best;

se terminar no top 3 da Bola de Ouro ou do The Best; 2 milhões de euros se for eleito melhor do mundo em qualquer uma das premiações

Endrick marcou seu primeiro gol pelo Real Madrid neste domingo, em partida contra o Valladolid. Foto: Manu Fernandez/AP

PUBLICIDADE Não há um teto máximo de partidas de Endrick como titular ou de gols marcados para o bônus, mas o atacante deixará de render para o Palmeiras assim que os 12,5 milhões de euros (R$ 76,6 milhões, na cotação atual), somando todas as metas, for atingido.

Ou seja, a operação total por Endrick, já contabilizando os impostos pagos pelo Real Madrid e bônus atingidos enquanto atuava no Brasil, pode chegar a 72 milhões de euros, cerca de R$ 408 milhões. À época da negociação, a diretoria alviverde afirmou se tratar da maior venda de um jogador brasileiro em reais.

Marca histórica

Com o gol contra o Valladolid, Endrick se tornou o estrangeiro mais jovem a marcar pelo Real Madrid na história do Campeonato Espanhol. O ex-atacante do Palmeiras tem 18 anos e 35 dias.

Nos acréscimos da segunda etapa, Endrick recebeu passe de Brahim Diaz. Invadiu a área, superou a marcação de dois rivais e bateu forte de direita no canto esquerdo do goleiro Hein.