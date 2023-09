Com um jogo a menos que o Barcelona, atual líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid entra em campo neste domingo com dois objetivos: retomar a ponta da tabela e administrar os 100% de aproveitamento até aqui. Para isso, os merengues recebem o Real Sociedad, que também ainda não perdeu na La Liga. A bola rola às 16 horas (horário de Brasília) em partida válida pela 5ª rodada.

O time de Carlo Ancelotti venceu todos os confrontos que fez até o momento. O último deles, triunfo sobre o Getafe por 2 a 1. Do outro lado, os visitantes também ainda não tropeçaram, mas ocupam o meio da tabela: 10ª colocação com uma vitória e três empates. A equipe de Imanol Alguacil vem de uma sonora goleada por 5 a 3 sobre o Granada.

Para o confronto, os rivais devem ir com força total e repetir as escalações da rodada passada. O Real Madrid terá de volta Mendy e Ceballos, enquanto Joselu, Rodrygo seguem no comando te ataque com o inspirado Bellingham entre eles.

Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Madri, Espanha.

: Madri, Espanha. ESTÁDIO : Santiago Bernabéu.

: Santiago Bernabéu. DATA : 17/09/2023.

: 17/09/2023. HORÁRIO: 16 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

REAL MADRID - Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba e Frán Garcia; Valverde, Tchouameni e Camavinga; Bellingham; Rodrygo e Joselu. Técnico : Carlo Ancelotti.

- Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba e Frán Garcia; Valverde, Tchouameni e Camavinga; Bellingham; Rodrygo e Joselu. : Carlo Ancelotti. REAL SOCIEDAD - Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand e Tierney; Mendez, Zubimendi e Merino; Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea. Técnico: Imanol Alguaci.

