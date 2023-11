Red Bull Bragantino x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Red Bull Bragantino e Corinthians protagonizam um importante duelo paulista na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, eles se enfrentam no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Os mandantes, embora tirem a pressão pelo título, estão na briga pela ponta ao lado do Palmeiras e do líder Botafogo. Já os visitantes querem manter a reação para se afastar de vez da zona de rebaixamento.

Há seis jogos invicto, o Corinthians conseguiu uma boa recuperação e se afastou da zona, embora ainda esteja com o sinal de alerta ligado. Na última rodada, venceu o Athletico por 1 a 0 e chegou a 40 pontos, brigando por uma vaga na Copa Sul-Americana.

O técnico Mano Menezes tem novidades para escalar o Corinthians. O lateral-esquerdo Fábio Santos e o volante Fausto Vera retornam de suspensão e devem retomar as vagas de Matheus Bidu e Gabriel Moscardo, respectivamente. Embora a lista de pendurados seja grande, não há nenhum desfalque por suspensão.

RB Bragantino e Corinthians se enfrentam em momentos distintos no Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

Na última rodada, o Red Bull Bragantino venceu o Goiás por 2 a 0 fora de casa e chegou a 55 pontos, quatro a menos do que o Botafogo. Tanto o time paulista quanto o carioca estão com um jogo a menos. O Red Bull Bragantino teve o jogo com o Flamengo, pela 30ª rodada, adiado para 23 de novembro.

O técnico Pedro Caixinha não tem nenhum novo desfalque para montar o Bragantino, já que os jogadores pendurados não receberam cartão amarelo. Além disso, o lateral-direito Aderlan retorna de suspensão e deve retomar a vaga titular, que foi ocupada por Andrés Hurtado no último jogo. A base do restante da escalação deve ser a mesma.

RED BULL BRAGANTINO x CORINTHIANS

SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL : Bragança Paulista, São Paulo.

: Bragança Paulista, São Paulo. ESTÁDIO : Estádio Nabi Abi Chedid.

: Estádio Nabi Abi Chedid. DATA : 05/11/2023.

: 05/11/2023. HORÁRIO: 16 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR RED BULL BRAGANTINO x CORINTHIANS AO VIVO:

TV Globo (TV aberta).

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES DE RED BULL BRAGANTINO E CORINTHIANS:

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Lucas Evangelista, Helinho e Henry Mosquera; Eduardo Sasha e Thiago Borbas. Técnico : Pedro Caixinha.

- Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Lucas Evangelista, Helinho e Henry Mosquera; Eduardo Sasha e Thiago Borbas. : Pedro Caixinha. CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE RED BULL BRAGANTINO E CORINTHIANS:

