Os rumores de que Pep Guardiola iria deixar o Manchester City ao final da temporada não se confirmaram, de acordo com o portal The Athletic, que pertence ao New York Times. Segundo o portal o treinador aceitou uma renovação de contrato por um ano, com opção de extensão por mais uma temporada.

Com isso, o contrato do treinador espanhol com o clube inglês, que acabava em meados de 2025, passa a ser válido até o meio do ano de 2026, podendo chegar até 2027. Caso isso se confirme, Guardiola pode completar 10 anos no comando do Manchester City.

Portal americano crava renovação de Pep Guardiola com Manchester City Foto: Divulgação/Manchester City

PUBLICIDADE Segundo o The Athletic, um anúncio sobre o acerto entre as partes vai ser divulgado nos próximos dias. A notícia coloca fim à indefinição do futuro de Guardiola. A situação do treinador foi muito comentada nos últimos meses, principalmente depois da demissão, em outubro, do diretor de futebol do Manchester City, Txiki Begiristain, que é amigo pessoal de Guardiola. Essa indefinição chegou a gerar rumores de que o treinador espanhol iria comandar a seleção brasileira, fato negado pela CBF. A informação era do próprio The Athletic, que afirmou que a entidade brasileira estava se esforçando para trazer o técnico. A possível renovação, como indica o The Athletic, marca a continuidade de uma relação vitoriosa. Em nove temporadas, foram 18 títulos conquistados: 1 Champions League, 6 Premier League, 4 Copas da Liga Inglesa, 2 Copas da Inglaterra, 3 Supercopa de Inglaterra, 1 Supercopa de Europa e 1 Mundial de clubes.