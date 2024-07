Resultado do jogo: confira os placares de hoje, terça-feira, no futebol

A terça-feira, dia 16 de julho, foi agitada no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Juventude empataram e permaneceram no meio da tabela do torneio. Enquanto isso, o Corinthians bateu o Criciúma e voltou a conhecer o sabor da vitória.

Ainda sem um substituto de Eduardo Coudet definido, o Internacional sofreu mais uma derrota, dessa vez na Argentina, e perdeu o jogo de ida contra o Rosario Central nos playoffs da Copa Sul-Americana. Veja, a seguir, os resultados dos jogos de hoje:

CAMPEONATO BRASILEIRO

19 horas - Juventude 1 x 1 Atlético-MG

21 horas - Corinthians 2 x 1 Criciúma

COPA SUL-AMERICANA