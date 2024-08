Depois de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o São Paulo voltou a triunfar neste sábado ao derrotar o Flamengo por 1 a 0, no MorumBis, em jogo válido pela 21ª rodada. Algoz do rubro-negro carioca no título da Copa do Brasil do ano passado, o atacante Calleri decidiu a partida com gol de cabeça no segundo tempo. Priorizando a Copa do Brasil, Tite escalou um time “misto” e viu a equipe perder a liderança da competição.

PUBLICIDADE O resultado mantém o São Paulo na sexta colocação, com 35 pontos. O tricolor paulista volta a jogar na quinta-feira, quando enfrente o Goiás, fora de casa, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe paulista pode perder por até um gol de diferença que garante a classificação. Já o Flamengo para nos 40 pontos e vê o rival Botafogo fisgar o topo da tabela, com 43. Agora, o rubro-negro carioca faz dois jogos consecutivos contra o Palmeiras. Na quarta-feira, enfrenta o time de Abel Ferreira no Allianz, pela Copa do Brasil, e também pode perder por até um gol que avança. Quatros dias depois, no domingo, as equipes fazem confronto direto no Maracanã pelo Brasileirão.

Calleri comemora gol da vitória do São Paulo sobre o Flamengo. Foto: Paulo Pinto/spfc.net

Sem Luciano, o técnico Luis Zubeldía escolheu Wellington Rato para o time titular, deixando com Lucas Moura a função de ser o motorzinho do time pela faixa central. O camisa 7 demonstrou entrosamento com o insinuante Ferreira, que deu muito trabalho para a defesa do Flamengo, vencendo a maioria dos duelos com o Wesley. O lateral-direito do rubro-negro se viu sobrecarregado no setor, ocupado na frente por Gabigol, que retornou aos titulares do equipe carioca depois de seis meses, mas pouco apareceu na primeira etapa.

Apesar da superioridade, o São Paulo não conseguiu criar chances claras no primeiro tempo. O time do Morumbi teve o domínio do meio-campo, mas esbarrou na aplicada marcação da equipe de Tite. O Flamengo, por sua vez, encontrou dificuldade em dar sequências às jogadas depois de recuperar a bola na defesa. A equipe do Rio esboçou uma marcação à pressão e equilibrou o jogo, mas sem efetividade. O primeiro tempo também foi marcado por disputas fortes pela bola, com reclamações de ambos os lados — Zubeldía, como de praxe, foi amarelado.

O Flamengo voltou do intervalo com Gerson no lugar de Bruno Henrique. Assim como Lucas Moura foi o cérebro do São Paulo no primeiro tempo, o camisa 8 do time rubro-negro teve a responsabilidade de exercer função parecida, melhorando a dinâmica da equipe carioca. Os visitantes passaram a controlar a partida e assustaram quando Wesley chutou rente à meta do goleiro Rafael após boa trama próxima da grande área.

A equipe tricolor reagiu e tentou minar as ações adversárias marcando no campo de ataque. A estratégia deu certo e o São Paulo equilibrou novamente a partida. Calleri, que havia encostado pouco na bola no primeiro tempo, demonstrou poder de decisão ao marcar de cabeça após escanteio cobrado por Rato, aos 16 do segundo tempo.

Com o Flamengo atrás do placar, Tite acionou novamente o banco de reservas e colocou na partida Arrascaeta, poupado para o duelo com o Palmeiras. O time carioca sentiu a ausência do suspenso Pedro, artilheiro do Brasileirão com 10 gols. Isso porque tanto Carlinhos quanto Gabigol pecaram em segurar a bola na frente e dar opção para a sequência de jogadas. Bem na defesa, o São Paulo assustou nos contra-ataques e ainda teve chance de ampliar.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 0 FLAMENGO

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla (Liziero), Luiz Gustavo; Wellington Rato (Michel Araújo), Lucas Moura e Ferreira (Rodrigo Nestor); Calleri e Ferreira. Técnico: Luis Zubeldía.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Viña (Vitor Hugo); Léo Ortiz, Allan (Ayrton Lucas) e Matheus Gonçalves (Lorran); Gabigol, Carlinhos (Arrascaeta) e Bruno Henrique (Gerson). Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS)

GOLS - Calleri, aos 16 do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Wellington Rato, Luis Zubeldía (São Paulo); Matheus Gonçalves, David Luiz e Bruno Henrique (Flamengo)

PÚBLICO - 58.065

RENDA - R$ 4.007.778,00

LOCAL - MorumBis