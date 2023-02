São Paulo joga em Sorocaba por vaga antecipada nas quartas de final do Paulistão

O São Paulo enfrenta o São Bento nesta terça-feira, 21, com a possibilidade de atingir seu primeiro objetivo dentro do Campeonato Paulista: garantir a classificação antecipada às quartas de final. Beneficiado pela derrota do Mirassol, um de seus rivais dentro do grupo, o time de Rogério Ceni precisa vencer o adversário em Sorocaba para garantir a vaga nesta rodada.

Hoje, o time do Morumbi lidera o Grupo B com 17 pontos, mesma quantidade do Água Santa, atrás no saldo de gols. Em seguida vem o próprio Mirassol, com 12. Se vencer, o time tricolor vai abrir oito pontos à frente do terceiro colocado, com apenas mais seis em disputa. Só os dois primeiros avançam à próxima fase.

O São Bento ocupa a segunda posição do Grupo C com nove pontos, mas vive uma sequência ruim, com cinco partidas sem vencer, sendo as últimas três derrotas (Santos, Guarani e Botafogo).

O meia Giuliano Galoppo é o artilheiro do São Paulo na temporada Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

Em um torneio marcado pela diferença técnica entre os times do interior e da capital, a conquista da vaga pode ser considerada obrigação para os grandes. Mas o caminho revela surpresas. O Santos, por exemplo, está fora da zona de classificação. O São Bernardo tem a segunda melhor campanha geral, só atrás do Palmeiras. Por isso, Ceni considera importante somar pontos e garantir a vaga com antecedência para pensar vantagens nas próximas fases. De acordo com o regulamento, os times com melhor campanha nos confrontos eliminatórias decide em casa.

Além disso, com a vaga antecipada, o time pode rodar mais o elenco e descansar peças nos dois últimos compromissos antes da fase final. A equipe tem 13 jogadores no departamento médico.

Um dos destaques do time em Sorocaba deve ser o retorno de Luciano, após cumprir suspensão diante da Inter. O camisa 10 tem nova função: participar da construção das jogadas, articulando a passagem do meio ao ataque. Atuando atrás dos atacantes, Luciano faz menos gols – foram dois em oito partidas –, mas ele continua participando das jogadas ofensivas.

📍CT da Barra Funda



Último treino antes do confronto com o São Bento, em Sorocaba.



Amanhã, às 19h30, tem Tricolor em campo pelo @Paulistao!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/IEnoCcL3XQ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 20, 2023

A volta de Luciano pode mudar o posicionamento de Giuliano Galoppo, que foi bem como armador na goleada sobre a Inter de Limeira, mas deve ir para o lado esquerdo do ataque.

Outra possibilidade na escalação deve ser a troca de Wellington Rato por Pedrinho. A razão é física. O ex-jogador do Atlético-GO participou dos nove jogos do time no Paulistão, sendo titular em oito deles. Por isso, ele pode ser poupado. O substituto pode ser Pedrinho, que já marcou duas vezes com a camisa do São Paulo, a última delas um golaço diante da Inter. Os zagueiros Alan Franco e Beraldo e o volante Méndez também devem ser poupados.

SÃO BENTO x SÃO PAULO

SÃO BENTO: Zé Carlos; Ivan, Bruno Aguiar, Léo Silva e Marlon; Neto Paraíba, Carlos Jatobá e Renan Mota; Marcos Nunes, Fernandinho e Rubens. Técnico: Paulo Roberto Santos

SÃO PAULO: Rafael; Nathan, Alan Franco, Pablo Maia, Beraldo e Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves e Luciano; Galoppo, Pedrinho e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Horário: 19h30

Juiz: Vinicius Araujo

Local: Estádio Walter Ribeiro (Sorocaba)