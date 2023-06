São Paulo recebe Tigre após final que ‘não terminou’ por vaga direta nas oitavas da Sul-Americana

São Paulo e Tigre se enfrentam pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, 27, em um jogo que marca o reecontro dos argentinos com o estádio do Morumbi após mais de 10 anos. Finalista da competição em 2012, o time argentino causou uma confusão na saída para o intervalo, não voltou para a segunda etapa e a equipe paulista foi declarada vencedora e campeã da competição.

A final da Sul-Americana foi marcada como um jogo que “não acabou”. Após um primeiro tempo movimentado, o São Paulo foi para o vestiário com 2 a 0 no placar. Na saída do gramado, o time do Tigre causou uma confusão generalizada com parte do elenco e os seguranças do time paulista nas escadas para o vestiário do estádio. Após este momento, os argentinos se recusaram a retornar para o campo de jogo e a equipe brasileira foi declarada vencedora da partida. Nesta terça-feira, após mais de uma década, o time argentino retornará pela primeira vez ao Morumbi para jogar. O jogo acontecerá às 21h30 e terá transmissão do SBT e do Paramount+.

Nenhum atleta que esteve no gramado do Morumbi em 2012 entrará em campo nesta terça-feira e os dois times vivem momentos completamente diferentes. O São Paulo entrará em campo sabendo que mesmo com uma derrota por três gols não perderá a primeira colocação do grupo D da Sul-Americana. O Tigre busca encontrar um norte na temporada e parar com o altos e baixos que vem tendo nas últimas partidas.

Calleri deve ser um dos poupados por Dorival Júnior no duelo desta terça-feira Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

São Paulo e Tigre são os times do grupo D que irão avançar para a fase eliminatória da Sul-Americana. O técnico Dorival Júnior não esconde que, com essa garantia, é o momento de olhar para a sequência de partidas decisivas da equipe na temporada e rodar o elenco. Vale lembrar que além da Sul-Americana, o São Paulo terá partidas pelo Brasileirão e as quartas de final contra o Palmeiras pela Copa do Brasil nas próximas semanas.

“É difícil explicar para o torcedor, mas eu não posso olhar apenas para a partida de agora. Preciso ver e analisar a sequência de jogos que teremos e todos serão decisivos. É necessário ir mudando o time e vai ser comum alguns atletas ficarem de fora um pouco”, comentou o técnico após a derrota para o Cruzeiro no último fim de semana.

Sem poder contar com Nestor, suspenso por ter sido expulso na partida contra o Tolima, o São Paulo também deve poupar Rafinha, Arboleda e Calleri, que vem de uma série de partidas mais longas pela equipe. Por outro lado, atletas que não vinham começando as partidas com frequência, como é o caso de Marcos Paulo, Alan Franco e Raí Ramos, devem ganhar oportunidade.

Apesar da chance remota de ser líder do grupo, o Tigre não vive boa fase na temporada. Com três vitórias nos últimos 10 jogos, contando todas as competições, e na parte de baixo do campeonato argentino, é provável que o técnico Diego Martínez leve uma equipe fechada no Morumbi e aposte em uma bola para vencer o jogo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X TIGRE