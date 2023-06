A seleção brasileira vai deixar de lado o tradicional verde-amarelo para utilizar um uniforme inteiramente preto no amistoso do próximo dia 17, contra Guiné, no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha. Trata-se de mais uma ação da CBF contra o racismo após os seguidos insultos racistas contra Vinícius Júnior, do Real Madrid, no futebol espanhol. A informação foi divulgada originalmente pelo Uol e confirmada pelo Estadão.

O uniforme, que será usado pelos jogadores de linha, é o mesmo que a Nike, patrocinadora da seleção, produziu para os goleiros na atual coleção. Será a a primeira vez na história que a o Brasil vai entrar em campo usando camisas, shorts e meias pretos. Em sua origem, a seleção adotava a cor branca como predominante no uniforme. Há o modelo azul e o amarelo.

Brasil irá utilizar uniforme inteiramente preto no amistoso contra Guiné. Foto: Reprodução/Nike

Segundo apurado pelo Estadão, o Brasil jogará de preto somente o primeiro tempo, voltando para a etapa final com a camisa amarela, a mais tradicional. O anúncio oficial da ação ocorrerá na próxima semana, quando a seleção desembarca em Barcelona. Além de Guiné, a seleção enfrenta Senegal, em Portugal, no dia 20. Sem treinador desde a saída de Tite, em janeiro, o combinado brasileiro será novamente comandado pelo interino Ramon Menezes, treinador do sub-20, que fracassou no Mundial na Argentina.

A CBF adotou uma postura mais combativa depois que Vini Jr. foi vítima de um novo ataque racista, durante a derrota por 1 a 0 do Real Madrid para o Valencia, dia 21 de maio. As cobranças públicas do atleta fizeram até a LaLiga, associação responsável pela organização do Campeonato Espanhol, se movimentar para pedir a mudança de uma lei para ter mais autonomia na punição para o racismo. O governo brasileiro, inclusive, chegou a questionar o assunto com a embaixada espanhola.

Na segunda-feira, a CBF anunciou que a seleção brasileira fará um amistoso com a Espanha em março de 2024 para promover uma campanha contra o racismo no futebol. A partida será em um estádio espanhol, durante a Data Fifa entre 18 e 26 de março do ano que vem, mas ainda sem definição exata de data e local. O amistoso marcará o reencontro das seleções em uma partida de futebol masculino após mais de dez anos. A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi na final da Copa das Confederações de 2013, quando a seleção brasileira, então comandada por Felipão, venceu os espanhóis por 3 a 0, com dois gols de Fred e um de Neymar.

Veja detalhas da camisa preta que será usada pelo Brasil

Brasil vai utilizar camisa preta em ação contra o racismo. Foto: Reprodução/Nike

Será a primeira vez na história que Brasil vai utilizar um uniforme inteiramente preto. Foto: Reprodução/Nike