Sem Rodrygo, seleção define o camisa 10 para jogos contra Venezuela e Uruguai; veja numeração

Raphinha vive boa fase com a camisa do Barcelona. Na última partida do Brasil nas Eliminatórias, na goleada de 4 a 0 sobre o Peru, Raphinha anotou dois gols.

Ainda no setor ofensivo da seleção, Vinícius Júnior veste a camisa 7 contra venezuelanos e uruguaios. Luiz Henrique usará a camisa 21, e Igor Jesus a de número 9. O jovem Estêvão, do Palmeiras, terá a camisa 22.