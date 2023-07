Sergio Ramos no Brasil? Flamengo planeja proposta para contar com o zagueiro, diz jornalista

Após a saída do volante Arturo Vidal e a chegada de Allan, o Flamengo busca se reforçar no mercado para a reta final desta temporada. Com a possível saída de Pablo ao final de seu contrato, em dezembro, o setor defensivo pode ganhar um reforço estrelado ainda neste ano: Sergio Ramos, ex-zagueiro do Real Madrid e do Paris Saint-Germain, deve receber uma proposta do clube rubro-negro nas próximas semanas.

De acordo com o jornalista Fernando Czyz, da D Sports Radio, o Flamengo estuda oferecer uma proposta ao zagueiro de 37 anos, que está livre no mercado após sua saída do PSG. A diretoria rubro-negra já teria entrado em contato com Ramos e seu estafe ao menos três vezes nas últimas semanas e sinalizou que irá realizar a proposta formal em breve.

A ideia do clube é somar o zagueiro para a disputa da reta final do Brasileirão e Libertadores. O mesmo aconteceu com Vidal na temporada passada, que chegou no segundo semestre e foi utilizado nas conquistas da competição continental e da Copa do Brasil. Nesta semana, o Flamengo rescindiu o contrato do jogador, que irá para o Athletico-PR.

Sergio Ramos disputou duas temporadas pelo Paris Saint-Germain. Foto: Franck Fife/AFP

No entanto, o Flamengo deve ter concorrência para sacramentar a contratação de Sergio Ramos. Além do Brasil, o Inter Miami, novo clube de Messi, e a Arábia Saudita já mostraram interesse em contar com o zagueiro a partir da próxima temporada. Pelo PSG, em 2022/2023, disputou 45 jogos e marcou quatro gols.

Antes de chegar à França, em 2021, Ramos se consolidou como um dos principais zagueiros da história do Real Madrid e do seleção espanhola. Revelado pelo Sevilla, conquistou quatro vezes a Champions League e cinco vezes o Campeonato Espanhol. Pela seleção espanhola, venceu a Copa do Mundo de 2010 e as Eurocopas de 2008 e 2012.

A última temporada foi um ponto fora da curva desde que deixou o Real Madrid. No primeiro ano na França, o zagueiro teve de lidar com problemas físicos e não conseguiu disputar mais de 12 jogos no Campeonato Francês. Desde 2022, ele não perde uma partida por lesão muscular ou física.