Série B: 4 times protagonizam briga insana por 3 vagas de acesso; veja as contas

A última rodada da Série B já começou. Com o Santos já campeão e os quatro rebaixados já definidos, resta apenas a confirmação dos outros três times que estarão na elite do futebol brasileiro em 2025. Mirassol, Novorizontino, Sport e Ceará ainda têm chances, mas um ficará fora do G-4.

O Mirassol é segundo colocado, com 64 pontos. Basta vencer seu jogo contra a Chapecoense, em casa, e a equipe estará na Série A pela primeira vez. Mirassol

Se ganhar: sobe

Se empatar: torce para que Ceará ou Sport não vença

Se perder: torce para que Ceará ou Sport perca

Embora tenha oscilado e deixado de vencer nas duas últimas rodadas, o Novorizontino também depende apenas de si. O time visita o Goiás e precisa vencer, para chegar aos 67 pontos e também confirmar seu primeiro acesso.

Novorizontino

Se ganhar: sobe

Se empatar: torce para que Ceará ou Sport não vença

Se perder: torce para que Ceará ou Sport perca

Quatro equipes brigam por três vagas na elite do futebol brasileiro. Foto: Higor Basso/Novorizontino e Paulo Paiva/Sport

Chances de acesso para Série A

Santos - garantido

Mirassol - 94,3%

Novorizontino - 83,6%

Ceará - 70,2%

Sport - 51,9%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG

O Ceará é o quarto colocado, com 63 pontos. Se vencer o já rebaixado Guarani, em Campinas, chega a 66 pontos. Assim, não precisaria contar com nenhum resultado paralelo. Caso empate, o Sport não pode vencer.

Ceará

Se ganhar: sobe

Se empatar: torce para que Sport não vença

Se perder: torce para que Sport perca O rubro-negro pernambucano tem a situação mais difícil. Quinto colocado com 63 pontos, mas uma vitória a menos que o Ceará, o Sport encara o campeão Santos, que não terá Fabio Carille e Giuliano, que já acertaram suas saídas do clube. Além de vencer, para alcançar 66 pontos, o Sport precisa que o Ceará não vença o Guarani. Caso empate, precisa que o time de Campinas vença o jogo. Sport