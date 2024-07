Sorteio da Copa do Brasil define oitavas: saiba horário, formato e onde assistir

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil ocorre nesta quinta-feira, dia 18 de julho, às 14h. O evento, que acontece no auditório da CBF no Rio de Janeiro, será transmitido no canal do YouTube da confederação. Os jogos ocorrerão nos dias 31 de julho e 7 de agosto.

No último final de semana, as três vagas restantes do torneio foram preenchidas por Athletico-PR, Juventude e Grêmio. Os times se juntam aos demais classificados: Bahia, CRB, São Paulo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Corinthians, Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Atlético-MG, Goiás e Atlético-GO.

Sorteio ocorre nesta quinta-feira, 18, às 14h, e será transmitido no canal do YouTube da CBF. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O sorteio ocorrerá sem separação por potes. Assim, não há limitação de confronto, o que libera, por exemplo, a realização de clássicos estaduais. A ordem dos mandos de campo também será definida da mesma forma.

SORTEIO DAS OITAVAS DE FINAL: SAIBA TUDO SOBRE O EVENTO DA COPA DO BRASIL

Data: 18/07/2024.

18/07/2024. Horário: 14h (horário de Brasília).

14h (horário de Brasília). Local: Auditório da CBF no Rio de Janeiro.

