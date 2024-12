Sorteio do Mundial de Clubes de 2025: onde assistir ao vivo, horário e formato

A Fifa realizará nesta quinta-feira, 5, o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025, que ocorrerá nos Estados Unidos. O sorteio acontece em Miami, a partir das 15 horas (de Brasília). O evento terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada), da Cazé TV (Youtube), do Disney+ (streaming), do Fifa+ (streaming) e da ESPN (Youtube e TikTok).

Palmeiras, Fluminense e Flamengo estão no pote 1 e são cabeças de chave no sorteio. Já o Botafogo, atual campeão da Copa Libertadores da América, está no pote 3. Os 32 participantes estão divididos em quatro potes com oito equipes em cada. O sorteio tem início com a distribuição dos cabeças de chave nos grupos. Posteriormente, serão sorteados os clubes dos potes 2, 3 e 4. Os oito times do primeiro pote serão alocados na primeira vaga dos respectivos grupos.

O sorteio do Mundial de Clubes tem algumas “travas”. Equipes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo. Além disso, clubes da mesma confederação não poderão estar na mesma chave, com exceção da Uefa, já que a Europa possui 12 representantes na competição.

Sorteio do Mundial de Clubes de 2025 acontece nesta quinta-feira, em Miami. Foto: Reprodução/@Fifa

Os quatro europeus cabeças de chave (Bayern de Munique, Manchester City, PSG e Real Madrid) serão sorteados pela Fifa de uma maneira estratégica, de modo que, no cruzamento do mata-mata, eles não se enfrentem antes da semifinal. Isso caso esses times liderem os seus grupos.

As duas melhores equipes do ranking da Uefa (Manchester City e Real Madrid) e os dois melhores times da Conmebol (Flamengo e Palmeiras) também serão alocados de forma que só possam se enfrentar em uma eventual semifinal, caso liderem suas chaves. Por questão de logística e agenda, segundo a Fifa, os clubes dos Estados Unidos (Inter Miami e Seattle Sounders) ocuparão a quarta posição dos grupos “A” e “B”.

De acordo com a Fifa, os 32 participantes foram divididos nos quatro potes para “assegurar equilíbrio competitivo e diversidade geográfica” no torneio do ano que vem.

Regulamento do torneio

O confronto direto será o primeiro critério de desempate na fase de grupos - o que representa uma novidade em torneios organizados pela Fifa -, seguido por saldo de gols e quantidade de gols marcados.

Os dois primeiros de cada chave avançam para o mata-mata. Em caso de empate a partir das oitavas de final, a partida será decidida na prorrogação, com disputa de pênaltis na sequência. O torneio será realizado a cada quatro anos.

Os potes para o sorteio do Mundial

Pote 1

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Bayern de Munique (Alemanha)

PSG (França)

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

River Plate (Argentina)

Fluminense (Brasil)

Pote 2

Chelsea (Inglaterra)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Inter de Milão (Itália)

Porto (Portugal)

Atlético de Madrid (Espanha)

Benfica (Portugal)

Juventus (Itália)

RB Salzburg (Áustria)

Pote 3

Al Hilal (Arábia Saudita)

Ulsan (Coreia do Sul)

Al Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Monterrey (México)

León (México)

Boca Juniors (Argentina)

Botafogo (Brasil)

Pote 4

Urawa Red Diamonds (Japão)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Esperança (Tunísia)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Pachuca (México)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Cidade de Auckland (Nova Zelândia)

Inter Miami (Estados Unidos)