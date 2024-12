Novo Mundial de Clubes define grupos enquanto continua cercado de incertezas e críticas

Embora cause empolgação nos torcedores brasileiros, o novo Mundial de Clubes não está entre os eventos mais aguardados do futebol na Europa. A partir desta quinta-feira, quando será realizado sorteio para definir os grupos do torneio, a Fifa terá de intensificar seus esforços para que o campeonato seja tratado com o valor que se esperava quando foi concebido.

O sorteio está marcado para as 15h (Brasília) e definirá o caminho dos brasileiros Fluminense, Botafogo, Flamengo e Palmeiras no torneio, que vai durar um mês, com início em dia 12 de junho de 2025 e término em 13 de julho. A longa duração, semelhante a de uma Copa do Mundo, fez a CBF antecipar todo o calendário da próxima temporada, estabelecendo o início dos estaduais para a 12 de janeiro e do Brasileirão em 29 de março.

Justamente por causa das adaptações necessárias ao calendário, o Mundial virou motivo de preocupação e críticas na Europa. O período em qua a competição será disputada corresponde ao período de férias dos campeonatos europeus, que começam em agosto e terminam em maio. Na avaliação de boa parte dos clubes, ligas e sindicatos de jogadores, os clubes envolvidos no torneio da Fifa terão suas pré-temporadas prejudicadas.

Os clubes europeus que disputam o Mundial de Clubes são Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão, Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus e Red Bull Salzburg. Muitos deles se manifestaram contra as regras estabelecidas pela Fifa, caso de Pep Guardiola, treinador do City.

“Talvez a Fifa precise me dizer quais jogadores eles consideram melhores. Eu não entendo. Levaremos todo o elenco, jogaremos mais de uma partida, então levaremos mais de onze jogadores”, disse. “Não sei quem serão os melhores jogadores, depende de como chegarem naquele momento. Talvez os melhores jogadores para a Fifa cheguem em péssimas condições, isso pode acontecer por vários motivos: pessoais, físicos, lesões... Não vou deixá-los dizer antes do jogo qual atleta escalar.”

Presidente da LaLiga, Javier Tebas chegou a defender que o campeonato não fosse disputado, ao dizer que a Fifa estava com dificuldades para garantir que pagaria o prometido aos clubes pela participação no torneio.

“Não estou seguro de que se disputará. As questões econômicas não parecem ter sido resolvidas para dar aos clubes o prometido. Se a Fifa conseguir, terá que explicar como. Parece que prometeram entre 40 e 50 milhões de euros aos grandes clubes europeus envolvidos. Sabendo que não têm o dinheiro esperado e que todos estão contra esta competição, a Fifa deveria desistir dela”, afirmou em entrevista ao jornal francês L’Équipe.

Em outubro, as principais ligas da Europa e o Sindicato Internacional de Jogadores (Fifpro) seu reuniram em Bruxelas, na Bélgica, para contestar o que chamaram de abuso de poder da Fifa. Cogitou-se, inclusive, uma greve geral para bater de frente com a entidade, e uma queixa foi apresentada na Comissão Europeia contra a Fifa. Na cobrança, pedem revisão no calendário contra um “futebol insustentável” e citam que a Fifa pense nos jogadores, em relação a “sua saúde, bem-estar e longevidade de carreira.”

“Nossa queixa para a Comissão Europeia é clara: a Fifa está abusando de seu poder de ditar o calendário de jogos internacionais e expandir suas próprias competições - e, assim, aumentar suas próprias receitas”, disparou David Terrier, presidente da Fifpro

A Fifa, de fato, enfrentou algumas dificuldades, especialmente em sua jornada para vender os direitos de transmissão do Mundial, com baixa receptividade entre as grandes empresas de mídia da Europa e até dos Estados Unidos, país-sede do torneio. Nesta quarta-feira, anunciou um acordo de transmissão global com a Dazn, que terá exclusividade de exibição, mas pode sublicenciar os direitos para redes locais. A plataforma de streaming vai exibir todas as 63 partidas do torneio gratuitamente.

“Desde o início, a FIFA queria ter os 32 melhores clubes do mundo competindo em um torneio inclusivo e baseado em mérito para coroar o único ‘campeão mundial de clubes da FIFA’ oficial”, disse Giannni Infantino, presidente da Fifa. “Como parte disso, era imperativo para a FIFA garantir que o máximo de fãs de futebol ao redor do mundo pudesse acompanhar a ação, e este acordo com a DAZN garante que, em termos de transmissão, o novo mundial será o torneio de futebol de clubes mais amplamente acessível de todos os tempos.” Como será o sorteio? Palmeiras, Flamengo, Fluminense serão cabeças de chave, enquanto o Botafogo, que ficou com a última vaga após conquistar a Copa Libertadores, vai para o pote 3. Segundo o regulamento, clubes de uma mesma federação não se enfrentam na fase classificatória, com exceção de equipes vinculadas à Uefa. A regra determina ainda que pelo menos um e no máximo dois times europeus façam parte do mesmo grupo. Assim, quatro dos oito grupos vão ter pelo menos dois representantes europeus.

Por razões de equilíbrio, segundo a Fifa, os sul-americanos do pote 1 (Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense) enfrentam os europeus mais bem ranqueados do pote 2 (Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão e Porto).