Sport bate Santos com dois gols de Lucas Lima e volta à Série A; Mirassol e Ceará também sobem

A vaga do Sport se deu pela derrota do Novorizontino para o Goiás, em jogo realizado em Goiânia. Com o triunfo do Mirassol sobre a Chapecoense, e o empate do Ceará diante do Guarani, a classificação entre os quatro primeiros ficou da seguinte forma: Santos em primeiro com 68, Mirassol em segundo com 67, o Sport em terceiro com 66 e o Ceará com a quarta vaga, com 64.

Com quatro times e três vagas para o acesso à elite do campeonato nacional. Essa foi a principal atração que cercou a 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. E diante de um forte clima de tensão, Sport e Santos entraram em campo com objetivos bem distintos neste confronto derradeiro pela competição

Campeão por antecipação, e “cumprindo tabela” o Santos virou peça chave neste cenário já que o seu confronto era com um dos postulantes a um retorno à Série A. Já Mirassol, Novorizontino, Ceará e Sport entraram em campo atrás da última chance de confirmar a volta à elite do futebol brasileiro.