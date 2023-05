Sport x Ceará: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sport e Ceará decide nesta quarta-feira, às 21h30, quem será o campeão da Copa do Nordeste. O segundo e decisivo duelo da final do torneio acontece na Ilha do Retiro, casa do time pernambucano, que joga em desvantagem, visto que a equipe cearense ganhou o jogo de ida, no Castelão, por 2 a 1.

Dessa maneira, o Ceará joga pelo empate para erguer a taça e o Sport entra em campo com a obrigação de ganhar por dois gols de diferença. Se vencer por um, a competição será decidida nos pênaltis. A equipe de Pernambuco busca seu quarto troféu da Copa do Nordeste e o time do Ceará persegue sua terceira conquista.

SPORT X CEARÁ

DATA: 03/05/2023 (quarta-feira).

HORÁRIO: 21h.

LOCAL: Ilha do Retiro, no Recife.

Sport e Ceará se enfrentam na decisão da Copa do Nordeste. Foto: Divulgação/Ceará SC

ONDE ASSISTIR

ESPN 4

Emissoras afiliadas do SBT no Nordeste (menos Sergipe)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SPORT : Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Edinho (Paulinho), Luciano Juba e Vagner Love. Técnico : Enderson Moreira.

: Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Edinho (Paulinho), Luciano Juba e Vagner Love. : Enderson Moreira. CEARÁ: Richard; Warley, Pagnussat, Luiz Otávio e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Janderson, Erick e Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca.

ÚLTIMOS RESULTADOS