STJD amplia suspensão de Bauermann para 360 dias e pede aplicação internacional da pena

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ampliou, em julgamento realizado nesta quinta-feira, a pena imposta ao zagueiro Eduardo Bauermann por envolvimento em esquema de apostas. Antes punido com suspensão de 12 partidas, o ex-jogador do Santos terá de cumprir 360 dias de afastamento do futebol e foi multado em R$ 35 mil.

O defensor de 27 anos foi anunciado, na segunda-feira, como reforço do Alanyaspor, da Turquia, mas não deve ser liberado para jogar pelo no clube, uma vez que os auditores pediram à CBF a extensão internacional da decisão. Isso vale também para as penas aplicadas aos demais atletas denunciados com base nas provas colhidas pelo Ministério Público de Goiás durante a Operação Penalidade Máxima.

“Nesse contexto, independentemente de como serão os resultados dos julgamentos que ocorrerão no âmbito criminal, este Tribunal tem o dever de, respeitados o Contraditório, Ampla Defesa, Devido Processo Legal, dentre outros caros princípios, demonstrar que não tolerará a prática de infrações disciplinares que possam colocar em xeque o futebol brasileiro, como esporte, cultura, paixão e negócio”, disse o auditor Luiz Felipe Bulus.

Outros seis jogadores foram julgados pela última instância da Justiça Desportiva nesta quinta-feira. Em acordo com a decisão tomada pelo 4ª Comissão Disciplinar, no dia 1º de junho, o Pleno confirmou o banimento de Matheus Gomes, ex-Ipatinga, e Gabriel Tota, ex-Juventude, do futebol, que receberam multas de R$ 10 mil e R$ 30 mil, respectivamente.

Eduardo Bauermann teve pena ampliada e pode ser impedido de jogar pelo Alanyaspor, da Turquia Foto: Ivan Storti / Santos

Também foi mantida a absolvição de Igor Cariús, ex-Cuiabá, pois os auditores entenderam não ter sido comprovada a atuação do atleta no esquema de manipulação de partidas. Seu nome aparece em conversas anexadas no inquérito do MP de Goiás. A punição de Moraes, ex-Juventude, então suspenso por 760 dias, caiu para 720. A multa permanece em R$ 55 mil .

As demais penas também passaram por ajustes. Kevin Lomónaco, do Red Bull Bragantino, teve a suspensão reduzida de 380 para 360 dias e pagará uma multa de R$ 25 mil. Já Paulo Miranda, ex-Juventude, conseguiu uma redução ainda maior, de mil para 720 dias e de R$ 105 mil para R$ 70 mil. Fernando Neto, ex-Operário teve a suspensão de 360 dias mantida e obteve apenas uma redução na multa, de R$ 25 mil para R$ 15 mil.

Veja as penas aplicadas pelo Pleno do STJD: