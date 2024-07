Suárez rebate Andreas e cita menosprezo ao Uruguai: ‘Reserva do Arrascaeta’

Após eliminar o Brasil na disputa por pênaltis nas quartas de final da Copa América, o centroavante Luis Suárez rebateu as declarações de Andreas Pereira ao citar um tom de menosprezo do atleta brasileiro antes do duelo.

O jogador do Fulham, da Inglaterra, afirmou que o Uruguai sonha em ter uma seleção como a do Brasil. Em entrevista coletiva, Andreas afirmou ainda que a seleção brasileira tinha que atropelar os rivais a partir desta fase para buscar o título da Copa América.

Experiente atacante Luis Suárez rebateu comentário de Andreas Pereira antes de duelo entre Uruguai e Brasil. Foto: Ethan Miller/AFP

"Para falar do Uruguai tem que ter um pouco mais de respeito, saber a história que tem o Uruguai antes de dizer que tem jogadores que querem estar na seleção brasileira. Tenho que dizer que quem fez esse comentário era reserva do Arrascaeta, que é o melhor jogador do futebol brasileiro". Mais comedido, Arrascaeta, que foi companheiro de Andreas Pereira no Flamengo, relevou as declarações. Ele colocou a questão como rivalidade que alimenta Brasil e Uruguai no futebol da América do Sul.

Andreas Pereira teve comentário rebatido por Luis Suárez após eliminação do Brasil na Copa América. Foto: Robyn Beck/AFP

“Creio que faz parte do futebol. A gente se motiva mais por defender o nosso país e dar uma alegria ao povo uruguaio. Conheço o Andreas , um menino de bom coração. Talvez foi infeliz em algumas palavras, mas a gente fica feliz de ter vencido e seguir na Copa América”, comentou.

Os uruguaios voltam a campo nesta quarta-feira para disputar as semifinais diante da Colômbia. Um dia antes, a Argentina, atual campeã da Copa América, enfrenta o Canadá no outro jogo desta fase.

Andreas rebate o uruguaio

Em entrevista após a partida, Andreas negou ter desrespeitado a seleção uruguaia, mas reiterou sua opinião de que os jogadores brasileiros são tecnicamente superiores. “Em momento algum eu faltei com o respeito com o Uruguai. Simplesmente disse que eu preferia e acho que nossos jogadores são melhores”, afirmou.

Em postagem no Instagram, o meia reforçou seu orgulho em representar o Brasil e afirmou que exaltar a história e os atletas da seleção não significa menosprezar outras equipes. Ele ainda citou que Brasil ser a única seleção pentacampeã mundial e disse que o fato causa inveja aos demais países. “Cresci como filho de imigrantes, e pra quem vai longe sabe o quanto a nossa bandeira é símbolo de amor, força e saudade. Nós somos o Brasil. Eu sei que dói pra muita gente ver as 5 estrelas no nosso peito. Que incomoda quando nos posicionamos, falamos, quando levantamos a voz e mostramos a nossa alegria e orgulho em ser brasileiros”.





Ele também destacou a importância de um trabalho a longo prazo na seleção e a necessidade de evolução para a Copa do Mundo de 2026. “A busca de um time é fruto de um trabalho a longo termo, um trabalho que começamos há pouco. Existe uma variação de fatores que fez com que não passássemos. O trabalho sempre nos dá a possibilidade da melhora, mas pra isso é necessário entender o processo, pois o imediatismo não funciona no futebol.”