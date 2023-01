Sylvinho é apresentado como novo técnico da Albânia: ‘Comissão preparada e qualificada’

Com Corinthians e Lyon no seu currículo de treinador, Sylvinho foi apresentado nesta segunda-feira como novo técnico da seleção da Albânia. O treinador, de 48 anos, vai ter como auxiliares diretos uma dupla sul-americana: o ex volante brasileiro Doriva e o lateral argentino Pablo Zabaleta.

O contrato de Sylvinho com a seleção albanesa é de 18 meses e coincide com o encerramento da Eurocopa de 2024. A prioridade da federação local é conseguir levar a equipe à fase final da competição. Ainda segundo a entidade, a remuneração do treinador e de sua comissão técnica vai ser baseada nos resultados.

Leia também Lloris se aposenta da seleção francesa após recordes e quatro Copas do Mundo

O desafio de comandar a seleção europeia foi encarado com otimismo pelo ex-lateral revelado no Parque São Jorge. “Estou muito satisfeito em iniciar este trabalho. Entendo que nossa comissão técnica com Pablo Zabaleta e Doriva, junto com os demais integrantes, é qualificada e preparada”, afirmou.

Sylvinho é apresentado como novo treinador da seleção albanesa. Foto: Franc Zhurda/ AP

Mesmo sem conhecer o elenco a fundo, o trabalho de integração com os novos comandados é a aposta de Sylvinho para colher bons frutos nessa passagem pelo futebol da Albânia. “Com o envolvimento e apoio dos jogadores, da federação e do país, iremos buscar nosso objetivo, que é a classificação para a Eurocopa 24.”

A Albânia está no Grupo E das eliminatórias da Euro ao lado de Polônia, República Tcheca, Moldávia e Ilhas Faroe. A estreia da Albânia está marcada para o dia 27 de março, diante dos poloneses, fora de casa.