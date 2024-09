Tecnologia e hidratação: clubes adotam medidas para mitigar impactos do calor, seca e ar poluído

As ondas de calor e as secas intensas assolam o planeta e provocam mudanças também no cotidiano dos atletas de alto rendimento, que se preocupam com os malefícios da péssima qualidade do ar e da baixa umidade. Alguns clubes de futebol investem em aparelhos tecnológicos e medidas simples para mitigar os efeitos da crise climática, com seca recorde, temperaturas elevadíssimas e o fogo se alastrando em diferentes lugares do País.

Há uma preocupação especial quanto à possibilidade de desidratação dos jogadores. Nesse cenário, a hidratação ainda ganha mais importância, como prevenção da elevação da temperatura corporal. "O risco principal é a hipertermia, que pode levar a quadros graves como confusão mental e até problemas cardiovasculares", explica Flávia Magalhães, médica e nutricionista que trabalha com esporte há mais de 20 anos. Ela sugere que, nos casos de atletas, deve ser feito um acompanhamento por meio de testes de urina para verificar casos de desidratação ou super-hidratação, além de considerar ajustes antes de jogos e treinos. O Palmeiras, por exemplo, adquiriu recentemente uma mini estação meteorológica, que mede temperatura, umidade, pressão atmosférica, velocidade do vento e precipitação na Academia de Futebol, o centro de treinamento da equipe, na zona oeste de São Paulo, cidade em que qualidade do ar foi considerada a pior do mundo nesta semana, de acordo com a empresa suíça de tecnologia IQAir, que monitora as condições da poluição em grandes cidades.

O clube diz que os profissionais orientam para que os atletas não descuidem da hidratação dentro e fora do CT. Segundo o Palmeiras, independentemente do tempo seco, é feito um monitoramento da carga interna dos atletas (frequência cardíaca), que pode aumentar em temperaturas extremas.

Tanto ar poluído quanto alta temperatura são perigos para corpo humano, mesmo no caso de atletas. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A prática de atividades físicas em temperaturas elevadas pode ser prejudicial à saúde e é capaz de causar desidratação severa, insolação, cãibra, fadiga e arritmia — esta última podendo provocar até mesmo uma parada cardíaca. “A temperatura normal de uma pessoa é de 36,5 a 37,8 graus. Em ambientes quentes, essa temperatura pode fazer a pessoa apresentar um quadro febril. Esta febre já é algo com maior dano para o nosso organismo”, explica Karina Hatano, médica do esporte do Espaço Einstein, do Hospital Albert Einstein.

Segundo a especialista, os atletas devem consumir cerca de 500ml de água pelo menos duas horas antes da partida. Depois, de 150ml a 200ml a cada 30 minutos, e mais 500ml ao fim da atividade física para repor o líquido perdido na transpiração. Durante uma partida de futebol, os atletas são abastecidos por membros da delegação com copos e garrafas de água e bebidas isotônicas.

Tendo isso em mente, o Corinthians afirmou que reforçou a recomendação para os atletas se hidratarem mais e disse ter disponibilizado mais pontos de hidratação no CT Dr. Joaquim Grava. Além disso, a equipe médica do clube recomendou a lavagem nasal com soro fisiológico aos jogadores.

Cuiabá, Fortaleza e Sport fazem uso do MX3, um aparelho que tem, entre outras funções, a de analisar a hidratação dos jogadores de maneira mais rápida e certeira por meio da saliva dos atletas, com resultados precisos em menos de 30 segundos.

“Conseguimos separar os atletas em três grupos: totalmente hidratado, levemente desidratado e um grau mais grave de desidratação. De acordo com essa avaliação, montamos um protocolo para ele durante o dia de atividades”, explica Tiago Fontoura, coordenador de Nutrição do Fortaleza.

“Caso a desidratação seja leve, fazemos um trabalho mais focado em líquidos de acordo com o peso corporal do jogador, porém, se for algo mais pesado, fazemos também o uso de eletrólitos para auxiliar no equilíbrio hídrico”, acrescenta.

Última semana foi marcada por paisagens tomadas por fumaças oriundas de incêndios no interior do Brasil. Foto: Daniel Teixeira/Estadao

No caso do ar poluído, como aconteceu em diferentes regiões do Brasil por causa da fumaça de queimadas, as consequências podem se manifestar a longo prazo. Um estudo conduzido por pesquisadores da USP, publicado no começo deste ano na revista Environmental Research, foi o primeiro a demonstrar a relação entre respirar ar com poluição e o desenvolvimento de fibrose cardíaca, um indicador de doenças do coração.

O estudo teve coordenação do professor Paulo Saldiva e foi desenvolvido a partir da análise de autópsia de 238 pessoas que viviam em São Paulo. A hipertensão é um fator que aumenta o risco da ocorrência de fibrose cardíaca. Marina Stefani, fisioterapeuta esportiva associada à SONAFE Brasil - Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, complementa: "Em um ano com temperaturas excepcionais, é essencial monitorar a hidratação dos atletas com precisão. A desidratação pode levar a problemas sérios, como tontura e desmaios, afetando tanto o desempenho quanto a saúde geral. É importante a utilização de técnicas avançadas para medir e ajustar os níveis de hidratação, garantindo que os atletas estejam sempre na condição ideal para treinar e competir". A profissional também destaca a importância da adaptação ao clima e da reposição devida de sais e eletrólitos. "A adaptação climática prévia e a reposição de eletrólitos são fundamentais para manter a hidratação adequada. A climatização dos ambientes e a escolha de horários mais frescos para atividades também são estratégias eficazes para minimizar os riscos associados ao calor extremo", aponta.