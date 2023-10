Tenista vomita em lixeira na quadra, mas vence jogo na China; veja imagem

Uma cena pouco comum chamou a atenção no ATP de Pequim nesta segunda-feira. O italiano Jannik Sinner, atual número 8 do mundo, não se sentiu bem durante o jogo pelas quartas de final do torneio contra o búlgaro Grigor Dmitrov e teve que vomitar em uma lixeira durante o terceiro set.

O momento aconteceu quando Sinner vencia a parcial por 3 a 0 e não se sentiu bem. Ao se sentar para tentar respirar e entender o que acontecia, o italiano trouxe uma das lixeiras para perto e vomitou. Após o momento, o atleta voltou para a partida e confirmou a vitória por 2 sets a 1. No início do torneio em Pequim, Jannik chegou a comentar que estava se recuperando de um problema de saúde.

“Nos primeiros dias fiquei doente e tentei de alguma forma passar da primeira rodada e sabia que teria um dia de folga. Todo dia é diferente. Me sinto fisicamente muito melhor e acho que quando tenho esta forma física a forma como jogo fica um pouco mais fácil”, explicou o tenista após as duas primeiras partidas na China.

Sinner vomita durante vitória na China Foto: Reprodução Tennis TV

Essa não é a primeira vez que um tenista vomita e vence um jogo de nível ATP. Em anos anteriores, nomes como Novak Djokovic, Taylor Fritz, Christina McHale e Fabio Fognini também já passaram mal ao ponto de ter que vomitar ainda em quadra.

Apesar do que enfrentou para além do jogo, Jannik Sinner não terá muito tempo para se recuperar. O italiano volta a jogar pelo ATP de Pequim nesta terça-feira contra o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial, pela semifinal.