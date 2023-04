Tigre x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Tigre e São Paulo se enfrentam hoje, dia 6, às 21h (Horário de Brasília), em partida válida pela fase de grupos da Sul-Americana de 2023. O confronto do Grupo D ocorre no estádio José Dellagiovanna, em Buenos Aires, na Argentina.

O jogo é uma reedição da infame final do mesmo torneio em 2012, quando o São Paulo se sagrou campeão por W.O. após uma briga generalizada no vestiário do Morumbi. O tricolor chega ao jogo pressionado após ter sido eliminado pelo Água Santa nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Tigre e São Paulo reeditam a final de 2012 da Copa Sul-Americana. Foto: Estadão/Arte

No início da semana, torcedores da organizada do São Paulo foram até o CT conversar com jogadores, comissão técnica e diretoria.

Assim como o rival paulista, o Tigre não vive um bom momento na temporada. Em 18º no Campeonato Argentino, a equipe comandada por Diego Martínez enxerga no confronto contra o São Paulo uma oportunidade de virar a maré do ano.

No fim de semana, durante jogo do Campeonato Argentino, a torcida do Tigre lançou uma canto com um recado ao São Paulo: “Brasileiros, brasileiros, quão amargurados vocês estão. Cada vez falta menos para voltarmos a nos ver”.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Buenos Aires, Argentina.

ESTÁDIO: José Dellagiovanna.

DATA: 6 de abril de 2023.

HORÁRIO: 19:00 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV Fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

TIGRE : Marinelli, Blondel, Aguilera, Luciatti e Montoya; Alexis Castro, Medina e Menossi; Molinas, Colidio e Retegui. Técnico : Diego Martínez.

: Marinelli, Blondel, Aguilera, Luciatti e Montoya; Alexis Castro, Medina e Menossi; Molinas, Colidio e Retegui. : Diego Martínez. SÃO PAULO: Rafael; Beraldo, Arboleda e Alan Franco; Nathan, Pablo Maia e Rodrigo Nestor, Welington Rato e Caio Paulista; David e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

ARBITRAGEM

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistente 1: Nicols Taran (URU)

Assistente 2: Horacio Ferreiro (URU)

Árbitro de vídeo (VAR): Ángelo Hermosilla (CHI)

