Torcedores do Colo-Colo invadem ginásio da base durante caos, roubam uniformes e causam depredação

O caos foi instaurado a partir dos 24 minutos do segundo tempo. Revoltados com a mortes de um adolescente de 13 anos e uma jovem de 18, ocorridas do lado de fora do estádio, torcedores do Colo-Colo romperam a barreira de acrílico que separa a arquibancada do campo e invadiram o gramado. Jogadores do Fortaleza e os membros da equipe de arbitragem precisaram correr para os vestiários.

Segundo informações da imprensa local, cerca de 100 torcedores tentaram acessar o estádio sem ingressos. A polícia interveio naquele momento para conter os torcedores e, durante a operação, uma debandada fez com que uma cerca caísse, esmagando um dos torcedores, de acordo com as autoridades.