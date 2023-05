Troyes x PSG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Troyes e Paris Saint-Germain se enfrentam hoje, dia 7, às 15h45 (horário de Brasília), em jogo válido pela trigésima quarta rodada do Campeonato Francês. O confronto ocorre no Stade de l’Aube, na cidade de Troyes, na França.

O clima no PSG é tenso após a torcida parisiense protestar contra os atletas do clube Neymar e Messi. O brasileiro, que está lesionado, e o argentino, que foi suspenso após viajar à Arábia Saudita sem notificar o time francês, não atuarão na partida. A equipe comandada pelo técnico Christophe Galtier busca reencontrar o caminho da vitória e frear o ânimo do Lens e Olympique de Marseille, rivais direto na luta pelo título.

O atacante Kylian Mbappé e o técnico Christophe Galtier durante treinamento do PSG. Foto: Franck Fife/AFP

Com 22, o ESTAC Troyes se encontra na zona do rebaixamento. Em décimo oitavo lugar, a tarefa da equipe comandada por Patrick Kisborno é bem difícil: o Nantes, que ocupa a décima sétima posição e a última vaga da degola, tem 10 pontos a mais do que a equipe de Troyes.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Troyes, França.

ESTÁDIO: Stade de l’Aube.

DATA: 06 de maio de 2023.

HORÁRIO: 15:45 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

TROYES : Gallon; Zoukrou, Palmer-Brown e Rami; Balde, Agoume, Kouame e Larouci; Chavalerin e Odobert; Balde. Técnico : Patrick Kisborno.

: Gallon; Zoukrou, Palmer-Brown e Rami; Balde, Agoume, Kouame e Larouci; Chavalerin e Odobert; Balde. : Patrick Kisborno. PSG: Donnarumma; Danilo Pereira, Marquinhos e Sergio Ramos; Zaire-Emery, Verratti, Vitinha e Fabián Ruiz, Bernat; Mbappé e Ekitike. Técnico: Christophe Galtier.

ARBITRAGEM

Árbitro: Ruddy Buquet (FRA)

Árbitro de vídeo (VAR): Hamid Guenaoui (FRA)

ÚLTIMOS RESULTADOS