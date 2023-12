Urawa Reds x Al-Ahly: onde assistir, horário e escalação das equipes

Urawa Red Diamonds (Japão) e Al-Ahly (Egito) medem forças nesta sexta-feira, dia 22, na disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes. O clube japonês disputa o torneio pela terceira vez, enquanto os egípcios chegam à sua nona participação. A partida acontece no Estádio King Abdullah Sports City, na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, a partir das 11h30 (de Brasília).

Atual campeão asiático, o Urawa Reds vem de derrota para o favorito Manchester City na fase semifinal. Por sua vez, o Al-Ahly se classificou para o Mundial ao conquistar a Liga dos Campeões da África, mas caiu para o Fluminense, de Fernando Diniz, na disputa pela vaga na decisão.

Urawa Reds e Al-Ahly se enfrentam nesta sexta-feira pelo Mundial de Clubes. Foto: Arte/Estadão

URAWA REDS X AL-AHLY: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO MUNDIAL DE CLUBES

DATA: 22/12 (sexta-feira).

22/12 (sexta-feira). HORÁRIO: 11h30 (horário de Brasília).

11h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita.

ONDE ASSISTIR URAWA REDS X AL-AHLY AO VIVO

Cazé TV (YouTube e Twitch).

Globoplay (streaming).

Fifa+ (streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE URAWA REDS E AL-AHLY

URAWA REDS: Nishikawa; Ogiwara, Scholz, Hoibraten, Akimoto; Okubo, Ito, Iwao, Punya; Koizumi e Kanté. Técnico: Maciej Skorza.

Nishikawa; Ogiwara, Scholz, Hoibraten, Akimoto; Okubo, Ito, Iwao, Punya; Koizumi e Kanté. Maciej Skorza. AL-AHLY: El-Shenawy; Hany, Ibrahim, Abdelmonem e Maâloul; Ashour, Nabil Koka e Marwan Attia; Percy Tau, El Shahat e Kahraba. Técnico: Marcel Koller.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE URAWA REDS E AL-AHLY