Por que o Uruguai tem quatro estrelas na camisa? Veja quais são os títulos da Celeste

Na Copa do Mundo, as seleções campeãs mundiais têm, acima de seu escudo, estrelas que simbolizam o número de títulos conquistados ao longo dos 92 anos de história da competição. O Brasil, por exemplo, tem cinco; Alemanha e Itália, quatro; Inglaterra e Espanha, campeãs em 1966 e 2010, têm apenas uma estrela em sua camisa. Somente uma seleção foge à regra: o Uruguai, bicampeão mundial, mas que ostenta quatro estrelas em seu uniforme.

Leia também Gols de Arrascaeta: craque do Flamengo pode colocar Uruguai contra Brasil nas oitavas da Copa

O fato pode causar estranheza a um primeiro olhar, mas ele remonta as origens da Fifa e da Copa do Mundo. A entidade máxima de futebol, fundada em 1904, acompanha o crescimento do futebol como esporte, ainda amador, no final do século 19 e início do 20. Ele já havia participado dos Jogos Olímpicos de 1900 e 1904 como esporte de demonstração e a partir de 1908, na Olimpíada de Londres, se tornou oficial no planejamento do COI.

Uruguai faz alusão às medalhas de ouro olímpicas de 1924 e 1928 em seu uniforme. Foto: Divulgação

A partir de 1914, a Fifa passou a reconhecer o esporte nas Olimpíadas como um “campeonato mundial de futebol amador” e assumiu a responsabilidade pela gestão e organização do evento. Mesmo assim, o sonho da entidade era de criar um torneio entre as confederações nacionais, fora do ciclo olímpico. As competições, ainda dentro das Olimpíadas, em 1920, 1924 e 1928, se mostraram um sucesso e pavimentaram o caminho para o surgimento da Copa do Mundo.

A história do Uruguai, como uma das maiores seleções do futebol mundial, começa nesses primórdios do esporte. Nos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, a Fifa aceitou a convocação de jogadores profissionais para integrar - antes, somente atletas amadores podiam disputar as Olimpíadas. Em ambos os anos, a seleção uruguaia conquistou a medalha de ouro olímpica.

As Confederações, a Fifa e a imprensa à época reconheceram que, em 1924 e 1928, os torneios olímpicos de futebol foram equivalentes aos campeonatos mundiais profissionais como acontecem atualmente. Tanto que, em 1930, o Uruguai recebeu a honra de sediar a primeira Copa do Mundo, por ser o atual “bicampeão mundial.” Nesta edição, derrotou a Argentina na final por 4 a 2 e conquistou o primeiro título da era moderna da Copa do Mundo. Em 1950, a seleção uruguaia também se sagrou campeã mundial, após vencer o Brasil por 2 a 1 no quadrangular final, partida que ficou conhecida como o “Maracanazo.”

Publicidade

Estrelas do Uruguai na Copa do Mundo

Não há uma regra específica para as estrelas no uniforme em amistosos e competições~entre seleções que não são organizadas pela Fifa. Porém, na Copa do Mundo, a entidade permite que somente time que já se sagraram campeões mundiais podem exibir uma estrela de cinco pontas em seu emblema. Em 2018, no Mundial da Rússia por exemplo, a seleção egípcia não pode utilizar as sete estrelas em sua camisa, em alusão aos sete títulos da Copa Africana de Nações.

O Uruguai utiliza, desde a Copa de 2002, quatro estrelas em seu emblema. Foto: Oleg Popov/Reuters

O Uruguai é a única seleção que foge a essa regra. Desde 1992, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) utiliza quatro estrelas em seu escudo, sem objeções da Fifa ou da Conmebol, alusivos às duas conquistas mundiais, em 1930 e 1950, e às duas medalhas de ouro olímpica, de 1924 e 1928, tidas como campeonatos mundiais.

Nos últimos Mundiais disputados, em 2002, 2010, 2014, 2018 e 2022, a permissão para o uso das quatro estrelas foi concedida pela Fifa. No entanto, em 2021, a entidade chegou a pedir à Puma, marca que confecciona os uniformes da seleção uruguaia, que apenas duas estrelas fossem mantidas no uniforme.

Isso acontece porque, antes do Mundial da Rússia, as estrelas do Uruguai eram confeccionadas dentro do emblema. Desde então, os uniformes contam com os símbolos bordados acima do escudo. A mesma mudança aconteceu com a Itália, que passou a ter as alusões aos seus quatro títulos apenas em 2017, quando modernizou seu emblema.

“A Fifa sempre reconheceu, inclusive publicamente, que o Uruguai tem quatro mundiais porque (os torneios de) 1924 e 1928 foram organizados pela Fifa, e 1930 é quando decidiram fazer os campeonatos de maneira independente”, afirmou o vice-presidente da AUF, Gastón Tealdi, em entrevista à agência espanhola EFE. Com o apoio de historiadores e pesquisadores, a Fifa voltou atrás dessa decisão e permitiu que o Uruguai utilizasse as quatro estrelas.

Continua após a publicidade

“Queremos demonstrar que o Uruguai foi campeão do mundo quatro vezes, por mais que não se disputassem Copas do Mundo antes de 1930″, disse o dirigente da AUF, Jorge Casales, no último ano.