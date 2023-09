Vai fazer calor domingo? São Paulo e Flamengo vão encarar 38 graus durante a final da Copa do Brasil

Um componente extra promete deixar a final da Copa do Brasil ainda mais quente — literalmente. No domingo, quando São Paulo e Flamengo sobem no gramado do Morumbi para disputar o segundo jogo da decisão, os termômetros devem atingir 38 graus na capital paulista. Segundo a Defesa Civil, a cidade pode registrar o dia mais quente da sua história, quebrando o recorde de 37,8 graus, em 2014.

Sob estas condições, o Flamengo vai precisar suar muito a camisa se quiser ficar com o título. Isso porque o São Paulo precisa de apenas um empate para ficar com o troféu inédito da competição. O time paulista venceu por 1 a 0 o confronto de ida, no Maracanã, com gol de Calleri. Na ocasião, o Rio registrou um calor de 32 graus e o árbitro gaúcho Anderson Daronco fez uma parada técnica no primeiro tempo para os atletas se hidratarem. A pausa não é obrigatória e fica a critério do árbitro, mas pode ser essencial para o corpo manter o metabolismo.

Morumbi será palco de final 'quente' entre São Paulo e Flamengo. Foto: Amanda Perobelli/ Reuters

A prática de atividades físicas em temperaturas elevadas pode ser prejudicial à saúde, podendo causar desidratação severa, insolação, cãibra, fadiga e arritmia — esta última podendo causar até mesmo uma parada cardíaca. “A temperatura normal de uma pessoa é de 36,5 a 37,8 graus. Em ambientes quentes, essa temperatura pode fazer a pessoa apresentar um quadro febril. Esta febre já é algo com maior dano para o nosso organismo”, explica a Dra. Karina Hatano, médica do esporte do Espaço Einstein, do Hospital Albert Einstein.

Segundo a especialista, os atletas devem consumir cerca de 500ml de água pelo menos duas horas antes da partida. Depois, de 150ml a 200ml a cada 30 minutos, e mais 500ml ao fim da atividade física para repor o líquido perdido na transpiração. Durante uma partida de futebol, os atletas são abastecidos por membros da delegação com copos e garrafas de água e bebidas isotônicas.

“A coloração da urina é um indicativo de se a reposição de água está sendo feita de maneira correta pelo atleta. Se ela estivar mais amarela, significa que faltou água. O ideal é que esteja em um tom mais claro”, afirma.

Outra preocupação para a decisão de domingo é a baixa umidade do ar. A médica explica o tempo seco dificulta o trabalho do organismo na regulagem da temperatura corporal. O forte calor também poderá ser sentido nas arquibancadas do Morumbi, e crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas são as que devem tomar mais cuidado e a hidratação é recomendada a cada 30 minutos.