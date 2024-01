Vasco x San Lorenzo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Vasco está fazendo pré-temporada no Uruguai com seu time principal e vai encarar um amistoso na noite desta quinta-feira, em Maldonado, pelo torneio Río de la Plata. No Estádio Domingos Burgueño, palco da última final da Sul-Americana, o conjunto cruz-maltino medirá forças com o argentino San Lorenzo de Almagro.

PUBLICIDADE Na última temporada, o Vasco lutou até a última rodada contra o rebaixamento no Brasileirão, mas conseguiu se salvar. Em 2024, a expectativa é que a equipe tenha ainda mais reforços e faça uma temporada digna e condizente com a sua história no futebol. O San Lorenzo também está em pré-temporada e já fez um amistoso. Em Montevidéu, acabou derrotado pelo Gimnásia y Esgrima de La Plata, por 1 a 0. Em 2024, o time de Almagro disputará a Copa Libertadores.

Vasco e San Lorenzo se enfrentam nesta quinta-feira no Uruguai. Foto: Arte/ Estadão

VASCO x SAN LORENZO: SAIBA TUDO SOBRE O AMISTOSO

DATA : 18/01 (quinta-feira).

: 18/01 (quinta-feira). HORÁRIO : 22h15.

: 22h15. LOCAL: Estádio Domingos Burgueño, em Maldonado, no Uruguai.

ONDE ASSISTIR VASCO x SAN LORENZO AO VIVO

Star+

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

VASCO: Léo Jardim, Rojas, João Victor, Medel e Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho; David (Payet), Rossi e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SAN LORENZO

SAN LORENZO: Altamirano; Giay, Romaña, Campi e G. Hernández; Remedi, Irala e Insaurralde; Braida, Bareiro (Girotti) e Tarragona. Técnico: Rúben Insúa.