Veiga tem dente quebrado durante Palmeiras x Botafogo pelo Paulistão

O meia Raphael Veiga se deu mal em uma disputa durante o jogo entre Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, na Arena Barueri. O jogador alviverde ficou sem um pedaço de um dos dentes da frente.

O lance aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo, com a partida empata sem gols. No lance, Veiga levou um encontrão com Wallison, zagueiro do time de Ribeirão Preto. O visitante acertou a boca do meia com o ombro.

Raphael Veiga perdeu um pedaço do dente após se chocar com jogador do Botafogo. Foto: Reprodução/CazéTV

Depois do lance, Veiga ficou caído no chão e mostrou para as câmeras a boca com um pedaço de dente faltando. O jogador terá de passar por um dentista para fazer um restauro. Em seu Núcleo de Saúde e Performance, o Palmeiras conta com um dentista, o Dr. Vitor Ugo Salvoni.

Nas redes sociais, em pouco tempo as imagens viralizaram com torcedores comentando o lance e questionando a falta de aplicação de cartão amarelo ao jogador do time de Ribeirão Preto. Outros ficaram surpresos com a situação.