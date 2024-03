Djokovic faz golaço em brincadeira e comemora à la Cristiano Ronaldo; assista ao vídeo

No lance, Nole recebe a bola de um companheiro e parte sozinho para o ataque. Ele chega cara a cara com o gol - que não tinha o tamanho convencional, muito pelo contrário - e estufa as redes passando a bola por entre as pernas de Stefanos Tsitsipas, tenista grego que também participou da atividade. Eles estavam jogando uma ‘pelada’ de cinco contra cinco. Outros tenistas também estiveram presentes.

Djokovic entra em quadra ainda neste sábado, às 17 horas (horário de Brasília), contra o australiano Aleksandar Vukic, número 69 do ranking da ATP. Tsitsipas já estreou na competição californiana, contra o francês Lucas Pouille, nesta sexta-feira, tendo triunfado por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.