Veja imagem assustadora de como ficou tornozelo de Messi que tirou o craque de final da Copa América

A imagem de Lionel Messi chorando no banco de reservas durante Argentina x Colômbia, na final da Copa América, no último domingo, 14, viralizou principalmente pelo inchaço no tornozelo direito do craque.

Messi havia sentido o tornozelo ainda no 1º tempo em lance na linha de fundo, mas continuou na partida. Até que, aos 18 minutos do 2º tempo, não teve jeito.

Lionel Messi chora no banco de reservas depois de ser substituído Foto: Charly Triballeau/CHARLY TRIBALLEAU

Em um lance sozinho, o craque argentino voltou a sentir dores no tornozelo direito e caiu no gramado. Sem condições de continuar, Messi foi substituído por Nico González e deixou o gramado emocionado. No banco de reservas, o camisa 10 argentino iniciou o tratamento e o inchaço do tornozelo chamou a atenção de todos os presentes no Hard Rock Stadium, em Miami.

De fora, Messi viu Lautaro Martínez marcar o gol da vitória argentina por 1 a 0, na prorrogação. Esse foi o 16º título da Copa América.