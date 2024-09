Veja os memes da derrota do Flamengo para o Peñarol na Libertadores

O Flamengo tropeçou dentro do Maracanã e perdeu para o Peñarol por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 19. Diante da torcida, o rubro-negro carioca não fez valer a vantagem diante do adversário considerado mais fraco e agora terá que correr atrás do placar fora de casa na próxima semana se quiser a vaga nas semis.

Nas redes sociais, entre flamenguistas irritados, tristes e decepcionados, as torcidas rivais fazem a festa e comemorando a desvantagem do rubro-negro na competição. Ou, como muitos dos posts zoaram após a partida, “se minha felicidade dependesse do Flamengo, não seria feliz nunca”.

Jogadores do Flamengo lamentam o gol sofrido pelo Peñarol ainda no primeiro tempo da partida válida pelas quartas de final da Copa Libertadores Foto: Mauro Pimentel/AFP

Para muitos, a derrota foi tão doída quanto o memorável tapa do ator Will Smith no comediante Chris Rock, principalmente pelo futebol praticado pelo Peñarol, que na visão de muitos está longe de ser bom. Outra reclamação constante foi a permanência do zagueiro Léo Ortiz no banco de reservas, que entrou no decorrer do jogo e lembrou aos flamenguistas que vem fazendo boas atuações com a equipe.

E a derrota incomodou tanto que desenterraram o gol perdido por Diego Souza (sim, o atacante Diego Souza) quando atuava pelo Vasco e enfrentou o Corinthians de Tite na Libertadores de 2012. “A verdade é que o Diego Souza deu uma carreira para o Tite”, exclama uma postagem.

Veja a seguir os melhores memes da derrota do Flamengo para o Peñarol na Libertadores