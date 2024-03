A Federação de Futebol da Inglaterra anunciou, nesta quinta-feira, dia 14, a lista de convocados para os dois amistosos internacionais do mês de março, quando os ingleses vão enfrentar o Brasil, na estreia de Dorival Júnior, e a seleção belga. Jude Bellingham, destaque do Real Madrid, e Harry Kane, centroavante do Bayern de Munique, estão na lista para os dois confrontos.

PUBLICIDADE Os jogos estão marcados para os dias 23 e 26 de março e o Brasil é o primeiro rival a ser enfrentado, em duelo marcado para as 16 horas (de Brasília), no Estádio de Wembley. O técnico Gareth Southgate procurou mesclar a relação com jogadores experientes e jovens. Apesar de apostar na renovação, o comandante inglês não abriu mão da experiência de Harry Kane, um dos principais nomes do Bayern de Munique. Jude Bellingham, 20 anos e astro do Real Madrid, clube no qual joga ao lado de Vini Jr. e Rodrygo, é outro destaque da lista. Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, nesta semana, Ronaldo Fenômeno comparou o jovem craque merengue a Zinedine Zidane.

Bellingham e Vini Jr. durante discussão em duelo entre Real Madrid e Valencia. Foto: Kai Forsterling/EFE

“Eu amo o jeito que o Bellingham joga. A maneira que ele está no Real Madrid, marcando gols em quase todas as partidas. Ele vai para cima o tempo todo”, declarou Ronaldo. “Eu vi alguns jogos no Santiago Bernabéu e fiquei procurando pelo Bellingham. Ele me surpreende muito com a qualidade que tem. A velocidade com que ele corre, você pode ver que ele quer fazer gols sempre. Me lembra um pouco o Zidane, em qualidade”, completou.

O atacante Ivan Toney está de volta à seleção após cumprir uma suspensão de oito meses por violar as regras de apostas da Federação Inglesa. A lista conta ainda com mais duas surpresas. As presenças de Gordon, atacante do Newcastle, e também do zagueiro Branthwaite, do Everton, que foram chamados pela primeira vez para a seleção principal.

A lista ganha importância por ser a última chamada antes da lista oficial que o treinador vai divulgar para definir os 23 jogadores que vão defender a Inglaterra na Eurocopa. A competição acontece entre os dias 14 de junho e 14 de julho e será disputada na Alemanha. Os ingleses estão no Grupo C do torneio e vão enfrentar na fase de grupos a Dinamarca, a Eslovênia e a Sérvia.

Confira os convocados da Inglaterra:

Goleiros: Johnstone (Crystal Palace), Pickford (Everton), Ramsdale (Arsenal).

Publicidade

Defensores: Branthwaite (Everton), Chilwell (Chelsea), Dunk (Brighton), Gomez (Liverpool), Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Stones (Manchester City), Walker (Manchester City).

Meio-campistas: Jude Bellingham (Real Madrid), Gallagher (Chelsea), Henderson (Ajax), Maddison (Tottenham), Rice (Arsenal).

Atacantes Bowen (West Ham), Phil Foden (Manchester City), Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern de Munique), Palmer (Chelsea), Rashford (Manchester United), Saka (Arsenal), Toney (Brentford) e Watkins (Aston Villa).