A novela de Kylian Mbappé ganha novos capítulos a cada semana. O jogador já teria até assinado com o Real Madrid para vestir a camisa do clube espanhol a partir da próxima temporada. Na segunda-feira, contudo, um jantar com o presidente da França, Emmanuel Macron, e o emir do Catar e principal acionista do Paris Saint-Germain, Tamim bin Hamad al-Thani, levantou a possibilidade de que o craque seja convencido a ficar.

PUBLICIDADE Enquanto isso, Mbappé continua no time titular do PSG e com a faixa de capitão. Em fevereiro, o jornal espanhol Marca, cravou que o contrato do jogador com o Real Madrid já estava assinado. Grandes veículos de imprensa franceses, como L’Équipe e RMC Sports, confirmaram a informação. O contrato de Mbappé com o clube parisiense termina no fim desta temporada, no meio de 2024. Há uma cláusula que permite a renovação para mais um ano, mas não seria interesse do jogador, conforme as últimas notícias.

Destino de Mbappé parece ser longe de Paris. Foto: Michel Euler/AP

Valores e salários

Segundo Fabrizio Romano, jornalista referência em assuntos ligados ao mercado de transferências, o craque da seleção francesa já informou Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, que não vai ficar no clube ao fim da temporada europeia, encerrada em junho. A saída, sem renovar o contrato, permitiria que o Real Madrid o contratasse sem compensar o PSG financeiramente.

Caso renovasse com o PSG, Mbappé receberia mais 90 milhões de euros (R$ 482 milhões na cotação atual). Isso foi acertado na renovação do craque com o clube feita em 2022. Na época, o PSG pagou 130 milhões de euros (R$ 696 milhões) em luvas, além de 70 milhões de euros (R$ 375 milhões) no primeiro ano de contrato e 80 milhões de euros (R$ 428 milhões) no segundo. Recentemente, foi noticiado que o astro francês fez uma pedida salarial de R$ 270 milhões anuais ao Real Madrid. O clube espanhol pagaria mais luvas de 120 milhões de euros (R$ 640 milhões).

‘Contratação casada’

O portal espanhol OK Diario noticiou que Mbappé fez um pedido ao Real Madrid. A solicitação é que o clube também contrate o irmão mais novo do astro, Ethan Mbappé, que também joga pelo PSG. A ideia é que Ethan ingressasse no Real Madrid Castilla, a equipe B do clube.

Ethan tem apenas 17 anos e fez o primeiro jogo no profissional do PSG ainda em dezembro, quando tinha 16. A partida foi uma vitória por 3 a 1 contra o Metz pelo Campeonato Francês. Diferentemente do irmão, que é um atacante artilheiro, Ethan atua mais recuado, no meio-campo. Em 2024, o jogador tem sido relacionado pelo técnico espanhol Luis Enrique. Entretanto, o jovem compõe o elenco sub-19 da equipe.

Publicidade

‘Problema’ para os franceses

Campeão do mundo com a França em 2018 e vice em 2022, Mbappé já foi convencido a ficar no PSG em 2022, inclusive com pedido do presidente do país Emmanuel Macron. Nesta terça-feira, o canal francês RMC exibiu um momento em que Mbappé chegou ao jantar de gala e cumprimentou Macron. “Você vai criar mais problemas para nós”, disse o presidente ao jogador, em um dos poucos trechos audíveis da conversa. Ao lado deles no momento, o emir Tamim bin Hamad al-Thani também se direcionou ao atacante. “Boa sorte”, afirmou, mas não é possível saber o contexto.

O jornal francês Le Parisien relatou outro momento do jantar, no qual Mbappé, a primeira-dama Brigitte Macron e o Emir do Catar se afastaram e conversaram longe dos ouvidos mais curiosos. Uma fonte disse ao jornal que o presidente francês não mencionou a iminente mudança do atacante para Madri. O único comentário de Macron sobre o jogador de 25 anos foi sobre “o quanto ele se destacou na final da Copa do Mundo e o quanto fez a França vibrar durante uma final inesquecível”.

Falta a Champions

Mbappé foi revelado pelo Mônaco em 2016. Um ano depois, o francês foi para o PSG por empréstimo de uma temporada, antes de ter o vínculo comprado em definitivo por R$ 1,5 bilhão na cotação da época (418 milhões de euros). Ao todo, são 290 partidas pelo PSG, com 243 gols e 105 assistências. O atacante venceu quase tudo pelo time parisiense e ainda tenta erguer o troféu da Champions nesta temporada, obsessão do clube francês.

‘Terei que sair’

Em entrevista a GQ francesa, ainda em janeiro, o craque já comentou sobre a saída do PSG. Ele afirmou não estar preocupado. “Muitos grandes jogadores que marcaram a história do futebol deixaram a Europa neste verão (julho) e estamos entrando em uma nova era. Faz parte do ciclo deste esporte e em algum momento também terei de sair. Só penso em continuar com minha carreira e seguir meu próprio caminho”, disse.