Vídeo: Balotelli sobrevive a forte batida de carro na Itália; veja como ficou o veículo

O atacante Mario Balotelli se envolveu em um grave acidente de carro na noite desta quinta-feira em Brescia, na Itália. De acordo com jornais locais, o jogador do turco Adama Demispor deixou o veículo cambaleando, se recusou a fazer teste de bafômetro e foi socorrido por uma ambulância. Ele passa bem.

O forte impacto do carro contra um muro poderia ter causado um estrago ainda maior se não fosse a presença dos airbags do veículo, que ficou destruído. Depois de sair do carro, Balotelli teria caído no chão.

As imagens registradas do acidente mostram o carro sem uma das rodas e com a frente e a lateral do veículo arruinadas. Uma parte do muro em que Balotelli bateu caiu. O Audi Q8 está avaliado em 100 mil libras, cerca de R$ 615 mil.

Mario Balotelli já teve problemas de comportamento que o afastaram de outros clubes na carreira. Foto: Daniele Mascolo/ Reuters

O acidente teria acontecido na via Orzinuovi por volta das 20h no horário local, de acordo com o jornal italiano Gazzeta Dello Sport. As investigações sobre as causas da batida ainda serão investigadas pelas autoridades da cidade.

Balotelli está contundido e por isso estaria na cidade de Brescia, onde ele já atuou na temporada 2019-20. O atacante passou também por Internazionale, Milan, Manchester City, Liverpool, Nice, Monza, Olympique de Marselha e Sion.