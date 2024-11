Vídeo: Marta faz gol antológico em jogo do Orlando Pride digno de Puskás

A craque brasileira Marta anotou uma verdadeira pintura, digna de Prêmio Puskás, na vitória de 3 a 2 do Orlando Pride sobre o Kansas City Current no último domingo, 17. Com o resultado, o Orlando chegou à final da National Women’s Soccer League (NWSL), a liga feminina dos Estados Unidos.

Marta comemora gol marcado pelo Orlando Pride na liga de futebol feminino dos EUA. Foto: Orlando Pride via X

O golaço de Marta aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo. A brasileira partiu em velocidade, cortou Kayla Sharples e Alana Cook com um drible, passou pela goleira Almuth Schult e empurrou a bola para a rede. Veja:

Haley McCutcheon e Barbra Banda fizeram os outros gols do Orlando Pride na partida. Debinha e Vanessa DiBernardo descontaram para o Kansas City Current.