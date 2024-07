Vídeo: Real Madrid prepara estrutura gigantesca para apresentar Mbappé

Novo camisa 9 do Real Madrid, Kylian Mbappé será oficialmente apresentado pelo clube nesta terça-feira, 16. E o craque francês terá uma recepção à altura do seu futebol no estádio Santiago Bernabéu, casa do clube espanhol. Imagens que circulam as redes sociais mostram uma estrutura gigantesca que está sendo montada no palco para receber o atacante.

Nos vídeos, é possível ver um grande arco de metal em um dos lados do gramado e, do outro, a montagem do que parece ser um palco com um painel de placas de LED ao fundo.

Kylian Mbappe of France reacts after losing a semifinal match between Spain and France at the Euro 2024 soccer tournament in Munich, Germany, Tuesday, July 9, 2024. (AP Photo/Antonio Calanni) Foto: Antonio Calanni/AP

No centro do campo, há uma outra estrutura retangular. Pelas imagens, é possível ver que há uma câmera sendo posicionada em direção ao palco que está sendo montado. O atacante francês foi anunciado pelo Real Madrid no começo de junho, antes da disputa da Eurocopa. Até então, a chegada do atleta tem sido tratada com discrição. O próprio anúncio da contratação aconteceu através de um comunicado oficial de poucas linhas, sem vídeos ou fotos.

O mesmo aconteceu quando o jogador escolheu a camisa 9 para usar no clube espanhol. O Real Madrid informou a escolha da numeração de Mbappé junto com outras alterações de numeração do elenco, sem dar exclusividade ao atacante.