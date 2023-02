Autor de ataques racistas contra Vini Jr. é identificado e LaLiga apresenta novas denúncias

A LaLiga, associação responsável pela organização do Campeonato Espanhol, apresentou novas denúncias ao Tribunal de Instrução de Palma de Mallorca após a identificação de um dos autores de insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Junior, do Real Madrid. Segundo a entidade, o indivíduo, que não teve a identidade revelada ainda, também é responsável pelo ataque racista a Samuel Chukwueze, meio-campista nigeriano que atua no Villarreal.

Os dois casos ocorreram no Estádio Iberostar, onde o Mallorca manda suas partidas. Vinicius foi atacado no dia 5 de fevereiro, quando o Real Madrid perdeu por 1 a 0 para o Mallorca. Na ocasião, a transmissão da partida captou gritos de um torcedor na arquibancada gritando “Vinícius macaco! Vinícius é um macaco!”. Cerca de duas semanas depois, dia 18, insultos racistas partiram do mesmo setor do estádio, dessa vez contra Chukwueze, em partida vencida por 4 a 2 pelo time da casa.

Vini Jr. tem sido alvo frequente de ataques racistas por rivais do Real Madrid Foto: Paul Ellis/AFP

O indivíduo foi identificado após uma operação comandada pelo diretor de segurança do próprio Mallorca e prestou depoimento à polícia. De acordo com a LaLiga, o Gabinete Nacional de Esportes, parte da Polícia Nacional espanhola, irá defender a “sanção desportiva do responsável pelos cânticos racistas perante a Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo e a Xenofobia, em reunião marcada para a próxima semana”.

A LaLiga também apresentou uma terceira denúncia, essa ao Tribunal de Magistrados de Pamplona, em razão dos insultos racistas proferidos no último sábado por um torcedor do Osasuna, no Estádio Reyno de Navarra, contra Vinícius Junior. É a oitava denúncia envolvendo esse tipo de comportamento de torcedores espanhóis com o atacante brasileiro como alvo.

Após a vitória por 2 a 0 do Real Madrid sobre o Osasuna e os novos ataques, Vini Jr. fez uma publicação nas redes sociais. “Os insultos continuam, mas o baile também. Nos vemos em Liverpool. Hala, Madrid!”, escreveu. Três dias depois, na terça-feira, fez dois gols na virada incrível por 5 a 2 sobre o Liverpool, em Anfield, pela Liga dos Campeões, e foi chamado pelo treinador Carlo Ancelotti de “jogador mais decisivo do futebol mundial”.