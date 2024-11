Voo cancelado no Rio faz com que cinco jogadores da Argentina percam treino da seleção

Cinco jogadores da Argentina que saíram de Londres não conseguiram chegar a tempo no treino da seleção, nesta segunda-feira, 11, para as Eliminatórias da Copa. Dibu Martínez (Aston Villa), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Enzo Fernández (Chelsea) e Facundo Buonanotte (Leicester) deixaram a capital inglesa em direção ao Rio de Janeiro, onde fariam uma escala para Buenos Aires. Um problema no voo, porém, fez com que ele fosse cancelado.

O voo partiria do Aeroporto Tom Jobim, no Rio, no início da manhã, chegando em Buenos Aires por volta de meio dia. Com o cancelamento, a Associação de Futebol Argentina (AFA) enviou um avião fretado de emergência para buscar os jogadores, mas os atletas chegaram após o horário das atividades previstas.

Voo cancelado Rio faz com que cinco jogadores da Argentina percam treino da seleção Foto: Divulgação/Instagram @afaseleccion

O goleiro Dibu Martínez postou em sua rede social uma foto com os companheiros Romero e Lisandro Martínez, e a legenda "30 horas e seguimos a passeio", se referindo à situação do cancelamento do voo e a espera até o avião da AFA. A Argentina se prepara para enfrentar o Paraguai, fora de casa, na próxima quinta-feira, 14, às 20h30 (de Brasília), pela 11ª rodada. Cinco dias depois a seleção argentina recebe em casa o Peru, na terça-feira, 19, às 21h (de Brasília), pela 12ª rodada.

A Argentina é líder das Eliminatórias com 22 pontos em 10 partidas. Até o momento são sete vitórias, um empate e duas derrotas. A seleção tem também o melhor ataque da competição, com 19 bolas na rede e a segunda melhor defesa, com cinco gols sofridos.