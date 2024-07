Em uma estratégia ousada, mas que se provou brilhante, George Russell venceu o GP da Bélgica de Fórmula 1, realizado neste domingo, 28. Com apenas uma parada no longo e desgastante circuito de Spa-Francorchamps, o britânico resistiu com maestria e conduziu uma heroica dobradinha da Mercedes com Lewis Hamilton. Oscar Piastri (McLaren) completou o pódio.

Desde a classificação, com a pole totalmente inesperada de Charles Leclerc, Spa-Francorchamps preparou um final de semana para contrariar qualquer lógica. Era óbvio desde os treinos livres que o melhor ritmo de corrida pertencia à McLaren, portanto não haveria dificuldades para que Lando Norris e Piastri entrassem na briga pela vitória. Era lógico também que Max Verstappen, de motor novo e um carro bem acertado para o veloz circuito belga, facilmente escalaria o pelotão mesmo partindo de 11º e surgiria como um player na disputa do pódio. O mesmo valia para Sergio Pérez, um natural candidato à vitória com o segundo lugar no grid.

First place, Mercedes driver George Russell of Britain, celebrates on the podium with his trophy after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 28, 2024. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

O que ninguém esperava era que a Mercedes fosse dar o bote, primeiro com um ritmo de corrida muito forte, mas também com uma tática maluca e impressionantemente assertiva de Russell, com apenas uma parada. A ideia veio quando o piloto percebeu que daria para poupar a borracha até o fim, e o time de Brackley resolveu confiar no feedback do britânico.

Hamilton, no entanto, vinha logo atrás com borracha mais nova, portanto segurar a liderança seria um verdadeiro milagre para George. E ele foi heroico, recebendo a bandeirada em primeiro com 0s5 de vantagem sobre Lewis.

Charles Leclerc foi o quarto, com Verstappen arrancando um quinto lugar. Lando Norris, em largada desastrosa, foi apenas o sexto, com Carlos Sainz, Sergio Pérez, Fernando Alonso e Esteban Ocon completando o top-10.

A Fórmula 1 agora faz a tradicional pausa para as férias de verão na Europa e volta de 23 a 25 de agosto em Zandvoort, para a disputa do GP dos Países Baixos.

Confira a classificanção final do GP da Bélgica de Fórmula 1:

George Russell (ING/Mercedes), Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 0s526 Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 1s173 Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 8s549 Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 9s226 Lando Norris (ING/McLaren), a 9s850 Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 19s795 Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 43s195 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 49s963 Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 52s552 Daniel Ricciardo (AUS/RB), a 54s926 Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min03s011 Alexander Albon (TAI/Williams), a 1min 03s651 Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1min04s365 Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1min06s631 Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 1min10min638 Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 1min16s737 Logan Sargeant (EUA/Williams), a 1min26s057 Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 1min28s833