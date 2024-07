Como influencers esperam criar um novo jeito de ‘transmitir’ as Olimpíadas de Paris; e fazer publis

Presidente do COB rebate críticas sobre uniforme do Brasil na Olimpíada: ‘Não é Paris Fashion Week’

Presidente do COB rebate críticas sobre uniforme do Brasil na Olimpíada: ‘Não é Paris Fashion Week’

“Será uma cobertura muito plural, com sotaques diferentes. É um projeto que está a cara do Brasil, vai levar a brasilidade. Objetivo é a realização de sonhos, indo com cinco perfis que nunca saíram do País. Levamos o lado em que cada um se destaca. Júlio e Raoni, no entretenimento e humor. Raquel, no esporte. Naetê sobre onde dar rolê. O casal (Michele e Maurício) fala sobre moda e viagem”, descreve Dai, ao Estadão.

Ela assume que a Ragatanga é “uma agência pequena, comparando a outras”. Por outro lado, Dai reitera que há valores além dos números: “Nós estamos indo com quatro pessoas pretas; uma, que é LGBTQIA+. Somos perfis diversos. É importante estarmos lá e sermos vistos. Para realizar uma cobertura com a cara do Brasil precisa ser plural”.