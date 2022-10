Sport e Vasco pela Série B é encerrado após invasão da torcida ao gramado da Ilha do Retiro

Uma invasão de torcedores do Sport ao gramado da Ilha do Retiro paralisou a partida com o Vasco pela Série B. Nos últimos minutos do segundo tempo, quando a equipe pernambucana vencia por 1 a 0, Raniel cobrou pênalti e igualou o marcador. O atacante, porém, foi comemorar provocando a torcida local, que respondeu arremessando objetos no gramado e invadindo o local.

No ato, torcedores do Sport romperam as barreiras da arquibancada e se dirigiram ao gramado, enquanto os jogadores do Vasco corriam rumo ao vestiário. Profissionais de saúde que se encontravam no local prestando assistência nas ambulâncias acabaram agredidos pelos invasores -entre eles uma funcionária, que se encontrava sentada no chão. Um dos invasores, inclusive, teve de ser contido por jogadores da equipe pernambucana, quando ia em direção a Raphael Claus, árbitro da partida.

Com a situação instável, Raphael Claus declarou encerrada a partida por não ter uma garantia total de segurança por parte da polícia. A decisão descontentou os jogadores e a diretoria do Sport. Os atletas ficaram em campo e, posteriormente, se dirigiam ao vestiário do Vasco pedindo que a partida fosse reiniciada.

Em jogo marcado pela invasão da torcida do Sport ao gramado da Ilha do Retiro, o Vasco empatou em 1 a 1. Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Como foi a partida:

Em jogo encerrado antes do tempo final por falta de segurança - após invasão dos torcedores -, Sport e Vasco ficaram no empate por 1 a 1, na noite deste sábado, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Vasco se manteve na quarta posição, com 56 pontos, três à frente do Sport, em quinto. O time carioca deu passo importante rumo ao acesso e foi embalado pelo coro de seus torcedores na Ilha do Retiro, que gritavam: “Are, re, o Sport vai jogar a Série B”.

A festa da torcida do Vasco foi logo depois da confusão que se instalou na Ilha do Retiro. Os torcedores do Sport invadiram o campo e foram em direção aos jogadores do clube carioca, que correram para o vestiário. Muitas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.

O clima dentro do estádio era de final, mas o futebol apresentado por ambos os clubes deixou a desejar. Os times abusaram dos chutões e quase não colocaram a bola no chão. A cautela acabou sendo maior do que a ambição de abrir o marcador na Ilha do Retiro.

Apesar disso, o Sport criou um pouco mais e reclamou muito de um toque no braço de Anderson Conceição. Raphael Claus mandou o jogo seguir. Sendo assim, as melhores oportunidades foram em tentativas de longe. Em uma delas, Sander colocou Thiago Rodrigues para trabalhar. O goleiro voltou a salvar o time carioca, logo depois, na tentativa de Luciano Juba.

O Vasco, por outro lado, conseguiu criar apenas uma chance. Aos 36 minutos, Nenê cobrou escanteio com perigo, Anderson Conceição desviou e Danilo Boza mergulhou. O defensor chegou atrasado e por muito pouco não conseguiu empurrar para dentro.

No segundo tempo, o Vasco foi para cima e quase inaugurou o marcador. Aos dez minutos, Anderson Conceição recebeu dentro da área e mandou na trave. Mas o bom momento não durou muito. O Sport voltou a dominar e chegou ao gol aos 19 minutos. Vagner Love ficou com a bola dentro da área e chutou para defesa de Thiago Rodrigues. A bola sobrou para Labandeira, que cabeceou para o gol.

Quando tudo indicava que o Sport sairia vencedor da Ilha do Retiro, Gabriel Pec, aos 42 minutos, invadiu a área e acabou sendo derrubado por Saulo. Com ajuda do VAR, Claus marcou pênalti. Raniel foi para a bola e empatou. Na comemoração, recebeu uma chuva de latas e sapatos.

Foi o estopim para uma confusão. Torcedores do Sport derrubaram um segurança e invadiram o campo em direção aos jogadores do Vasco, que saíram correndo para os vestiários. O jogo foi paralisado e acabou sendo encerrado por falta de segurança.

Na próxima rodada, o Sport visita o Londrina no sábado, às 16h30, no estádio do Café, em Londrina (PR). No mesmo dia e horário, o Vasco recebe o Criciúma, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 1 VASCO

SPORT - Saulo; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino (Chico) e Sander; Ronaldo Henrique (William Oliveira), Fabinho e Luciano Juba (Denner); Labandeira (Giovanni), Vagner Love e Gustavo Coutinho (Wanderson). Técnico: Claudinei Oliveira.

VASCO - Thiago Rodrigues; Miranda (Alex Teixeira), Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Palacios), Andrey Santos, Marlon Gomes (Gabriel Pec) e Nenê (Raniel); Figueiredo e Eguinaldo (Erick). Técnico: Jorginho.

GOLS - Labandeira, aos 19, e Raniel, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP)

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Coutinho e Ronaldo Henrique (Sport)

PÚBLICO -19.598 torcedores

RENDA - R$ 1.133.236,00

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE)