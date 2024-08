Olimpíadas 2024: O que significa a comemoração de Isaquias no pódio em Paris?

Isaquias Queiroz comemorou a medalha de prata no C1 1000m das Olimpíadas de Paris com um “kamehameha”. Mas o que significa o gesto feito pelo canoísta brasileiro ao subir no pódio?

O “kamehameha” é uma técnica de combate criada pelo Mestre Kane no desenho Dragon Ball. Os personagens juntam a energia nas palmas das mãos e lançam um raio em direção aos seus adversários.

Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata em Paris Foto: Ebrahim Noroozi/AP

Esse foi o gesto que fez Isaquias Queiroz ao ser chamado para subir ao pódio. O canoísta brasileiro revelou que apenas atendeu um pedido do filho Sebastian, com quem assiste ao desenho na TV. "O Sebastian me pediu: 'pai, faz o kamehameha'. Eu falei: 'bom, vou ter que fazer, porque ele pediu, tem que honrar'. Fiz o kamehameha que meu filho pediu, a gente assiste muito o Dragon Ball. Fiquei muito feliz de poder subir no pódio mais uma vez", explicou Isaquias Queiroz à TV Globo.

Mas essa não foi a primeira vez que o canoísta comemorou uma medalha olímpica com o “kamehameha”. Em Tóquio-2020, Isaquias Queiroz fez o mesmo gesto ao receber o ouro no C1 1000m.

”Eu fiz um Kamehameha. Estou no Japão e tinha de homenagear o Goku, do Dragon Ball, pois aqui é a terra do Anime. Eu via muito”, disse o atleta na ocasião.

Com a prata conquistada em Paris, Isaquias Queiroz chegou a cinco medalhas olímpicas e igualou a Robert Scheidt e Torben Grael, lendas da vela, ficando atrás apenas da ginasta Rebeca Andrade, que tem seis.