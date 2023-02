Até onde Mahomes pode chegar na NFL? QB do Chiefs empilha marcas e faz EUA esquecerem de Brady

Campeão da NFL pela segunda oportunidade, Patrick Mahomes se coloca de vez na lista dos maiores jogadores e quarterbacks da história do futebol americano. Aos 27 anos, ele supera marcas de Tom Brady e Peyton Manning após derrotar o Philadelphia Eagles, por 38 a 35, no Super Bowl LVII, na noite de domingo. Com um contrato válido até 2030 com o Kansas City Chiefs, Mahomes é o jogador da franquia que inicia uma dinastia na liga. Mas até onde ele pode chegar? É fato que ele faz os EUA esquecerem de Tom Brady.

Selecionado no draft de 2017 com a 10ª escolha geral, o quarterback se tornou titular após um ano na reserva do veterano Alex Smith. Desde então, os Chiefs dominam a Conferência Americana (AFC). Nos cinco anos à frente da equipe, ele disputou todas as finais de Conferência em casa e chegou a três Super Bowls - algo inédito na história do jogo.

Mahomes iguala o número de títulos de Peyton Manning na NFL. Foto: Brynn Anderson/AP

Comparado por vezes como um sucessor de Tom Brady na NFL, recentemente aposentado após 23 temporadas, o desempenho de Mahomes com o Kansas City é superior ao de Brady com o New England Patriots em seus seis primeiros anos. Nas cinco primeiras temporadas como titular, Brady disputou três finais de Conferência; nas outras duas, não se classificou aos playoffs em 2002 e foi eliminado no Divisional Round em 2005.

Por sua força no braço e um “talento natural”, Mahomes é comparado com outro jogador do Hall da Fama da NFL, Peyton Manning. Selecionado pelo Indianapolis Colts com a primeira escolha geral do draft de 1998, o quarterback foi duas vezes campeão da NFL (uma pelo próprio Colts e outra pelo Denver Broncos) e cinco vezes MVP, mas só chegou a sua primeira final de Conferência em 2003, seu sexto ano na liga. Mahomes já o deixou para trás nas estatísticas.

Em números de conquista e desempenho coletivo, Mahomes já iguala a carreira de Manning. O quarterback de Kansas City já tem, inclusive, mais MVP’s de Super Bowl (2) do que o ex-jogador de Colts e Broncos (1). A única marca que resta a ser superada é a de melhor jogador na temporada regular. Com o seu segundo prêmio, pela temporada de 2022, Mahomes está a três de igualar Manning. Brady, ao longo de seus 23 anos na NFL, conquistou o MVP em três ocasiões (2007, 2010 e 2017). Ocorre que caso, Mahomes repita a carreira de outros nomes do esporte, como o próprio Brady, ele ainda terá ainda 15 anos em atividade no futebol americano.

Dinastia em Kansas City

Nos esportes, uma dinastia se torna realidade quando uma equipe domina e conquista o cenário esportivo de uma liga. Entre os anos 2000 e 2020, o New England Patriots consolidou esta ideia, ao disputar dez Super Bowls, vencendo seis destes. Além disso, disputou 14 finais de Conferência em 20 temporadas. Pelo Kansas City Chiefs, Mahomes começa a repetir o feito de Brady nos Patriots.

Além do ineditismo em disputar cinco finais de Conferências consecutivas como mandante no Arrowhead Stadium, Mahomes nunca deixou de disputar uma pós-temporada, muito menos de chegar à decisão da AFC. Andy Reid, antes de treinar o quarterback, era um dos treinadores da NFL com mais vitórias na temporada regular, mas jamais tinha sido campeão. Com Mahomes, além de se sagrar campeão, superou, em cinco anos, o número de vitórias em pós-temporada (a NFL divide a temporada em regular e fases eliminatórias, como semifinal e final, por exemplo) em suas primeiras três décadas como head coach.

Com a vitória sobre o Philadelphia neste domingo, Mahomes chegou à sua 11ª vitória em playoffs. As únicas derrotas foram para Tom Brady - na final da AFC, em 2018, e contra o Tampa Bay Buccaneers, no Super Bowl LV - e para o Cincinnati Bengals, em 2021. Mahomes também tem uma forte relação com o Missouri, é casado e tem uma filha, e é um dos investidores do Kansas City Royals, franquia de beisebol da cidade.

Parceria entre Mahomes e Andy Reid já rendeu dois Super Bowls aos Chiefs. Foto: Carmen Mandato/Getty Images via AFP

Além dos resultados em campo, o planejamento dos Chiefs ajuda a tornar essa dinastia uma realidade. Em 2020, Mahomes assinou uma extensão contratual de 10 anos com os Chiefs, no valor de US$ 450 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões). Junto a isso, a franquia reconstruiu sua linha ofensiva, em busca de proteger seu quarterback e preservar sua integridade física. Com Orlando Brown e Creed Humphrey como principais nomes, Mahomes foi o jogador que teve o maior tempo de proteção dentro do pocket da NFL - diante dos Eagles, não foi sacado em nenhuma oportunidade, contra uma defesa que tinha a melhor estatística da liga.

O impacto de Patrick Mahomes na folha salarial dos Chiefs é de, aproximadamente, 20%. Jogadores que tinham um salário mais alto - ou pediam um aumento em sua renovação - foram dispensados nos últimos anos. Tyreek Hill, wide receiver e principal alvo do ataque até a última temporada, e Tyrann Mathieu, safety, foram campeões com os Chiefs na temporada 2019/2020, mas cortados.

Em seus lugares, a comissão técnica da franquia apostou em calouros, direto do draft, para assistir no corpo ofensivo e defensivo. Bryan Cook, safety, Isiah Pacheco, running back, e George Karlaftis, edge, foram alguns dos rookies (novatos) que se sobressaíram na última temporada. O contrato de um jogador recém-draftado da NFL tem impacto salarial muito menor - em 2022, o mínimo que um jogador poderia receber, ao ser selecionado, era U$$ 705 mil (cerca de R$ 3,6 milhões).

“Foi um ano muito louco. Começamos no Texas, conhecendo nossos novo grupo de recebedores, aprendendo quais eram suas qualidades e onde poderiam melhorar”, afirmou Mahomes, em entrevista coletiva após o Super Bowl. Com uma lesão em seu tornozelo, que o incomoda desde a semifinal de Conferência, contra o Jacksonville Jaguars, Mahomes voltou ao segundo tempo contra os Eagles e passou para dois touchdowns, revertendo o déficit de 10 pontos no primeiro tempo. “Nós nos desafiamos (no segundo tempo) para deixar todo o nosso melhor em campo. No intervalo, falei para o grupo que eles deveriam aproveitar esse momento. E conseguimos.”

Conheça as marcas de Mahomes

A temporada de 2022 do Kansas City serviu para consolidar Mahomes como o maior jogador da liga. Ao ser eleito MVP da temporada regular - pela segunda vez - e vencer o Super Bowl, o jogador encerrou uma “maldição” de 23 anos, quando Kurt Warner conquistou o prêmio e o título da NFL com o St. Louis Rams, na temporada de 1999/2000. Tom Brady, Peyton Manning e Cam Newton são alguns dos jogadores que chegaram ao Super Bowl como MVP, mas caíram pelo caminho.

Patrick Mahomes se tornou o primeiro quarterback a vencer duas vezes o Super Bowl. Foto: Seth Wenig/AP

Outras marcas ajudam a se ter uma ideia da grandeza de Mahomes. Ele já havia se tornado o jogador mais jovem a vencer o MVP da temporada regular e do Super Bowl, mas agora, aos 27 anos, se torna o mais jovem a conquistar duas vezes os prêmios. Além disso, iguala o número de títulos de grandes quarterbacks da história, como Ben Roethlisberger, Peyton e Eli Manning.

Antes do jogador ser selecionado pelos Chiefs, a franquia tinha apenas um Super Bowl, conquistado em 2020. Em seis anos, Mahomes já tem o dobro, após uma das melhores temporadas individuais de um quarterback na história. Em 2022/2023, além de ser eleito MVP, liderou a liga em passes para touchdown e em jardas aéreas. Até hoje, apenas três jogadores (Peyton Mannin, Kurt Warner e Tom Brady) conseguiram o que o quarterback dos Chiefs alcançou em um ano.

No aspecto histórico, Mahomes é também o primeiro quarterback negro a vencer o Super Bowl em mais de uma ocasião. A final entre Eagles e Chiefs foi a primeira a contar com dois quarterbacks titulares negros (Mahomes e Hurts).

