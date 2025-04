Opinião | ‘Erros são quase todos a favor de equipes grandes’, diz presidente de associação de árbitros

Ele faz críticas à comissão de arbitragem, anterior e atual, diz que é preciso agrupar a arbitragem, levando as comissões estaduais para dentro da CBF, para uniformizar orientações e aprendizados, explica a necessidade de um investimento na formação de árbitros, na base, como é feito com atletas. E critica a forma como o VAR é usado no Brasil e também fala sobre a perda de alcance da Anaf com a criação de outra associação (“patrocinada” pela CBF), a Abrafut, que é presidida pelo Anderson Daronco, a quem ele critica.

“Qualquer pessoa que não seja do meio da arbitragem, viu que a bola do jogo do Sport não foi pênalti. Por que isso ocorre? Porque as mesmas pessoas estão lá (na chefia de arbitragem da CBF). É preciso dar ao (Rodrigo) Cintra, a independência, para que ele possa formar o time dele”, diz Valentim.

“Só afastar e dizer que faz curso não resolve. Esse curso não existe. Vão pegar o árbitro e jogar na Série B, Série C e D e depois colocam de volta na A”, analisa.