Opinião | Racismo será tema em Congresso da Fifa e punições desportivas serão debatidas

O combate ao racismo será protagonista no Congresso anual da Fifa, em 15 de maio, que será realizado justamente na sede da Conmebol, no Paraguai, entidade bastante criticada por sua atuação no tema. Deve ser votada a obrigatoriedade da inclusão de punições mais severas nos regulamentos dos filiados à Fifa, como perda de pontos e exclusão de campeonatos (hoje há uma recomendação).

Em 2025, os gestos racistas contra o jovem palmeirense Luighi durante uma partida da Libertadores Sub-20, entre Palmeiras e Cerro Porteño, no Paraguai, suscitaram uma séries de discussões sobre como a discriminação é tratada e punida no futebol. Assista ao vídeo: