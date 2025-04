Opinião | Corinthians faz 3, que poderia ser 5, e mostra que quando quer pode fazer a diferença

Quando a fase é boa, um campeão paulista enfrenta um rival carioca e faz 3 a 0, que podia ter sido 5. Quando a fase é péssima, e não é de hoje, a lei do ex se volta contra você. O ex-jogador do rival não só não faz gol como ainda faz contra. O caso do bom zagueiro João Víctor marcou em um lance em que teve azar (depois de falhar boa dois anteriores). Como o vascaíno tem tido muito azar com tudo. Na escolha da SAF, nas escolhas técnicas, nas escolhas dos treinadores. Em vários momentos em que o torcedor não tem escolha.

PUBLICIDADE O Corinthians fez 3 a 0 com imensa facilidade e com qualidade nos dois primeiros gols da excelente dupla de ataque formada por Yuri Alberto e Memphis Depay. O primeiro gol foi uma pintura. O segundo foi muito bonito. E ainda teve mais dois gols anulados. Um de falta discutível, mas que se marca como o VAR apontou. O outro por um erro bem brasileiro de um VAR intrusivo que marcou um impedimento no início de uma jogada que ainda demoraria muito. Como o Vasco vai demorar muito para ser um time competitivo, ainda mais com os oito reservas iniciais escalados por Carille. Como o Corinthians quando quer trabalhar bem a bola no Paulista e no Brasileiro. E precisa trabalhar muito mais na Sul-Americana.

Yuri Alberto comemora gol do Corinthians contra o Vasco. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O 0 a 3 mostra o descaminho do Vasco no BR-25 apesar da boa virada na estreia contra o Santos. E a ótima vitória corintiana em Itaquera apresenta que, quando esse Timão quer, ele pode fazer a diferença. O problema é que as bolas levantadas na área ainda são quase todas do rival. Donnelli fez boas defesas, e as que ele não conseguiu fazer, a bola não entrou. O Corinthians segue sofrendo demais nas bolas aéreas. A bateria antiaérea não é aquelas coisas.

Mas, com a bola no chão, bem trabalhada ou mesmo rápida e direta para Memphis e Yuri Alberto, o corintiano pode fazer festa. E o Vasco pode esperar que vai ter problemas fora de Sai Januário.