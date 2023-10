Medalhistas brasileiros nos Jogos Pan-Americanos não recebem premiação em dinheiro; entenda

Em quarto lugar no quadro de medalhas, o Brasil continua sua campanha nos Jogos Pan-Americanos de Santiago almejando um desempenho recorde ou semelhante ao de 2019, em Lima, quando terminou a competição atrás apenas dos Estados Unidos. Rebeca Andrade, principal nome da ginástica, já garantiu um ouro nesta edição, mas diferentemente do Mundial, quando recebeu cerca de R$ 21 mil com suas conquistas, a atleta paulista não terá um incentivo financeiro no Pan. O mesmo vale para todos os demais competidores da delegação brasileira.

A organização dos Jogos deixa claro em seu regulamento que, além das medalhas de ouro, prata e bronze, nenhum outro prêmio – no qual se enquadra um repasse financeiro – será destinado aos vencedores das provas no Chile. Na seção 14, artigo 5º, que aborda as premiações oferecidas aos atletas no Pan, está escrito que “nenhum prêmio além dos descritos acima (medalhas) será concedido nos Jogos, salvo decisão em contrário da Diretoria Executiva do Pan”. Em Santiago, vale o que está descrito na seção.

Rebeca Andrade e Flávia Saraiva comemoram medalhas de prata e bronze para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Foto: Martin Bernetti/AFP

Por parte do Comitê Olímpico do Brasil (COB), também não haverá repasses financeiros aos atletas, por incentivo, nas conquistas em Santiago. Os atletas sabem disso e não competem com essa intenção. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados em 2021, a entidade adotou, pela primeira vez em sua história, uma política para destinar uma parcela de suas verbas aos medalhistas. Em 2024, em Paris, acontecerá o mesmo. No Pan, entretanto, ao menos até a edição de Santiago, nunca houve uma premiação do tipo.

O COB já definiu a premiação para a Olimpíada de Paris. “A premiação (em Paris) para o medalhista de ouro, no individual, é de R$ 350 mil. Para os esportes de grupo, R$ 700 mil, e para o esporte coletivo, R$ 1,05 milhão. A previsão é de R$ 7,2 milhões no total, no bruto: US$ 1,5 milhão”, afirmou o presidente do COB, Paulo Wanderley, durante o anúncio das premiações para a Olimpíada de 2024. Os valores são, segundo o comitê, 40% superiores àqueles ofertados para as conquistas em Tóquio.

Por que não há premiação no Pan-Americano?

Segundo apurou o Estadão, alguns fatores fazem com que o COB decida por não ofertar um prêmio em dinheiro aos atletas medalhistas. O primeiro deles é o número de conquistas. Em Tóquio, o Brasil terminou em 12º no quadro de medalhas, com 21 conquistas ao todo. Só na primeira semana do Pan de Santiago, já foram 49 pódios. Caso mantivesse repasses semelhantes à Olimpíada, o COB gastaria com premiações mais do que o dobro do esperado para Paris, em 2024. No Pan de Lima, em 2019, a delegação brasileira festejou 171 medalhas.

Há outros elementos que fazem com que o COB decida não premiar os atletas no Pan. Uma deles é a defesa do espírito dos Jogos. No Pan, as glórias esportivas e o sonho de defender o Brasil devem se sobressair às premiações em dinheiro, argumentam os membros do COB. Em 2007, quando o Pan foi realizado no Rio, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) destinou uma premiação para os atletas brasileiros medalhistas naquela edição. Na ocasião, uma medalha de ouro foi revertida em R$ 10 mil ao vencedor; prata e bronze refletiram em R$ 7 mil e R$ 5 mil, respectivamente.

Repasses do COB

Não há premiações individuais, mas o COB destina uma parcela de seus ganhos e verba para as confederações nacionais a cada ano. Para 2024, a porcentagem de dinheiro levará em consideração os resultados dos Jogos Pan-Americanos. Mas não somente. Neste ano, por meio do repasse da Caixa Econômica Federal e das loterias, o comitê destinou R$ 201 milhões ao esporte brasileiro. O montante é repartido entre as modalidades. Quem dá mais retorno (medalhas e conquistas) tem direito a verba maior.

Os critérios para destinar essa verba leva em consideração os resultados dos atletas na temporada do esporte brasileiro. Em 2023, além do Pan, são avaliados os desempenhos em Mundiais e torneios internacionais – como é o caso da Diamond League, no atletismo. “A descentralização de recursos é uma marca dessa gestão do COB. E a correta aplicação desta verba pelas Confederações traz evolução às modalidades e aumenta as chances de as entidades receberem um volume superior nos próximos anos. A meritocracia segue sendo um pilar importantíssimo para o Comitê”, afirmou o presidente do COB em dezembro.

Para o próximo ano, a tendência é de que o valor seja ainda superior ao montante de 2023. A cada ano, o COB tem uma política de impulsionar o esporte brasileiro, aumentando seu investimento e verbas para cada uma das confederações. Impulsionados pelo resultado nos Jogos Olímpicos e nos Mundiais, a ginástica é a segunda modalidade que mais recebe verbas do COB; a natação lidera o quesito.

Confira os valores repassados a cada modalidade em 2023 pelo COB

Atletismo: R$8,3 milhões

Badminton: R$4,96 milhões

Basquete: R$4,693 milhões

Boxe: R$8,208 milhões

Breaking: 3,045 milhões

Canoagem: R$7,961 milhões

Ciclismo: R$6,082 milhões

Desportos Aquáticos: R$12,025 milhões

Desportos na Neve: R$4,849 milhões

Desportos no Gelo: R$4,623 milhões

Escalada Esportiva: R$3,98 milhões

Esgrima: R$4,453 milhões

Ginástica: R$10,633 milhões

Golfe: R$4,37 milhões

Handebol: R$5,004 milhões

Hipismo: R$7,291 milhões

Hóquei sobre Grama: R$4,286 milhões

Judô: R$7,983 milhões

Levantamento de Pesos: R$5,167 milhões

Pentatlo Moderno: R$4,245 milhões

Remo: R$4,73 milhões

Rugby: R$4,501 milhões

Skate: R$7,448 milhões

Surfe: R$7,233 milhões

Taekwondo: R$6,357 milhões

Tênis: R$5,264 milhões

Tênis de Mesa: R$5,904 milhões

Tiro com Arco: R$5,362 milhões

Tiro Esportivo: R$5,218 milhões

Triatlo: R$5,301 milhões

Vela: R$7,118 milhões

Vôlei: R$9,82 milhões

Wrestling: R$4,586 milhões

Critérios (e seus respectivos pesos) utilizados para a descentralização dos recursos da Lei das Loterias